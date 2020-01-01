  • الأربعاء , 1 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقا لنقل الغاز إلى أوروبا

شؤون أقتصادية
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الصباح الجديد – وكالات
أعلنت شركة الغاز العملاقة غازبروم امس الاربعاء التي يسيطر عليها الكرملين، في بيان، إن روسيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقا مدته خمس سنوات، يكفل نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية ويأتي إبرام الصفقة الجديدة قبل انتهاء أجل الاتفاق الحالي في 31 كانون الأول.
وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، نبأ توقيع الاتفاق.
بدورها أعلنت بلغاريا أنها «ستتلقى بدءا من كانون الثاني إمدادات الغاز الروسي عبر أنبوب تركستريم، الذي يعبر البحر الأسود ويلتف على أراضي أوكرانيا».
وقالت وزيرة الطاقة البلغارية، تيميموجكا بيتكوفا، في بيان، «لقد أنجزنا مع غازبروم تبديلا لنقطة دخول الإمدادات»، لتصبح في موقع «سترنادجا 2» عند الحدود التركية-البلغارية».
وأوضحت الوزيرة إن «هذه الخطوة من شأنها أن توفّر على صوفيا رسوم عبور سنوية بقيمة 70 مليون ليفا (35 مليون يورو، 39 مليون دولار) تسددها لرومانيا عن الغاز الروسي، الذي كان يتم استجراره عبر أوكرانيا، وانخفاضا بنسبة خمسة بالمئة في سعر الغاز في بلغاريا».
وتعتمد بلغاريا بشكل شبه تام على روسيا لإمدادها بالغاز، ويُتوقّع أن يزوّدها أنبوب تركستريم، المقرر أن يبدأ تشغليه في كانون الثاني 2,9 متر مكعّب من الغاز سنويا.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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