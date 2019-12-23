حجز مستلزمات طبية مخالفة للضوابط في جمرك مطار بغداد الدولي

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، عن حجز مستلزمات طبية في جمرك مطار بغداد الدولي ادخلت بدون موافقات رسمية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “كوادرها العاملة على جهاز فحص الحقائب في مطار بغداد الدولي و أثناء ممارسة عملها في كشف الحقائب وجدت مستلزمات طبية بكميات تجارية عبارة عن (اجهزة وادوات قسطرة ومحاليل ملحية) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة حيث وردت بدون أوراق رسمية”.

وأكدت على “اتمام الإجراءات القانونية بحق المخالفة وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل