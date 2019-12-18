15 لقباً حصيلة فريق شباب الأمل الشعبي لكرة القدم

بغداد ـ الصباح الجديد:

يعد فريق شباب الأمل، واحدا من الفرق البارزة على صعيد منافسات الفرق الشعبية لكرة القدم، تأسس عام 2008 في قضاء الحسينية، باشراف المدربان ضياء شياع وعلي خالد، في حوزته 10 ألقاب على صعيد بطولات القضاء، و5 في بطولات أقيمت في شتى مناطق العاصمة بغداد.

تشكيلة الفريق تتألف من اللاعبين : علي سعد وعلي عدنان ومصطفى راضي ومنتظر رافد وحسين رياض وكاظم عباس وحسين رزاق ومحمد شياع ومصطفى كريم وعباس وليد وحسين جبار وإبراهيم جمعة وعقيل عبد الحسن وعقيل فاضل وعباس فاضل وعلي صاحب ومصطفى مويحي وكاظم عباس وكرار فرج.. وسبق للفريق ان قدم العديد من اللاعبين للأندية، منهم «علي سعد وحسين جبار وعلي صاحب وحسين رياض وعقيل فاضل ومصطفى مويحي وكاظم عباس».

يؤكد الملاك التدريبي للفريق، ان اللاعبين يؤدون التدريبات في ملعب ساحة الأمل الشعبية، ويلقى الفريق دعما معنويا من جمهوره، في حين يكون الدعم المالي ذاتيا من اعضاء الفريق وملاكهم التدريبي.

ويضيف: ان قلة الساحات الخاصة باقامة مباريات الفرق الشعبية تسهم في اندثار العديد من المواهب، في حين يكون التركيز في البطولات حاليا على فئة كرة الخماسي التي شيدت لها ملاعب تفوق البطولات المفتوحة باضعاف، ودعا الملاك التدريبي للفريق ان تنال فرق الكرة في الساحات الشعبية دعما من الإعلام من أجل إبراز الطاقات الفتية التي تنطلق من هذه الفرق، سيما ان الفرق الشعبية تشكل الرافد الكبير للفرق والمنتخبات بكرة القدم.