اتحاد الكرة يمدد فترة إيقاف الدوري الممتاز

علي رحيمة يعتزل اللعب بعد مسيرة عطاء ثر

بغداد ـ الصباح الجديد:

قرر اتحاد الكرة المركزي استمرار فترة إيقاف منافسات الدوري الممتاز، لحين انتهاء الاحتجاجات الشعبية بشكل نهائي في جميع المحافظات.. وقال علي جبار، نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات، في تصريحات صحفية، إن الاتحاد قرر استمرار إيقاف منافسات الدوري لحين انتهاء المظاهرات الشعبية بشكل تام.

وأشار جبار إلى أن العودة لإقامة الدوري في جميع الملاعب مرتبط بهدوء البلاد، حيث يسعى الاتحاد لإخلاء مسؤوليته بشكل تام ولا يمكن المجازفة بإقامة المنافسات وسط هذه الأجواء.. وأوضح أن الاتحاد حدد سقفًا زمنيًا للتأجيل وفي حال استمرت الاحتجاجات ستكون هناك حلول بديلة وخطة تضعها لجنة المسابقات سيعلن عنها بوقت لاحق.

وأشار إلى أن «خيار إلغاء الدوري مستحيل ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نقرر إلغاء مسابقة الدوري، وبالتالي سننتظر ما تفرزه الأيام المقبلة وفي حال استمرت الاحتجاجات سيكون لنا رأي آخر نقدمه للأندية».

يشار إلى أن الدوري الممتاز توقف عند الجولة الخامسة وقبل أكثر من شهرين نتيجة الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

إلى ذلك، أعلن الدولي السابق علي حسين رحيمة اعتزاله اللعب بشكل رسمي بعد رحلة استمرت لأكثر من عقدين كاملين في الملاعب المحلية والاحتراف.

وقال رحيم في تصريحات صحفية إنه وصل إلى نهاية المشوار مع عالم المستديرة وقرر بشكل رسمي اعتزال اللعب بعد موسم جيد العام الماضي مع فريق الزوراء.. وبين أنه بدأ دورة تدريبية فئة (c) في دولة قطر ومقبل على المشاركة في دورة تدريبية فئة (B) ويسعى لخوض تجربة تدريبية في الفترة المقبلة.. وتابع: «تلقيت عدة عروض تدريبية من الأندية القطرية على مستوى فرق الفئات العمرية».

وأشار إلى أن رحلته مع المنتخب الوطني والاحتراف في دوري نجوم قطر ومع الأندية المحلية منحته خبرة كبيرة يطمح لترجمتها على أرض الواقع من خلال التدريب، لافتا إلى أنه غير متعجل للعمل مع الفرق الأولى.

يذكر أن علي رحيمة سبق وأن توج مع المنتخب العراقي بلقب كأس آسيا 2007 ويعد واحد من أبرز المدافعين في تاريخ الكرة العراقية.