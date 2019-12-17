السمنت العراقية : طفرة في الإنتاج والتسويق لمعمل النجف

تجهيز محافظة الديوانية بآليات قلاب نوع أيسوزو

بغداد _ الصباح الجديد :

أعلنت الشركة العامة للاسمنت العراقية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تحقيق طفرة في إنتاج وتسويق الاسمنت العادي المنتج في معمل اسمنت النجف الاشرف أحد معامل معاونية الاسمنت الجنوبية التابعة للشركة.

وقال مدير عام الشركة المهندس حسين محسن الخفاجي أن نسبة التطور في مبيعات المعمل لشهر تشرين الاول الماضي وصلت الى (129%) وبإنتاج بلغ (15574) طنا من الاسمنت العادي ، لافتا الى أن كميات الإنتاج والمبيعات في معمل اسمنت النجف الأشرف للفترة من 1/ 1/ 2019 لغاية 30/ 11/ 2019 بلغت (161945 ) طنا وبنسبة تطور ( 80% ) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي .

واكد المدير العام أن تحقيق التطور وتصاعد الإنتاج والمبيعات جاء نتيجة السياسة السعرية والتسويقية التي أعدتها الشركة لجميع معاملها والتي تتمحور حول زيادة الإنتاج والمبيعات مع تقليل الكلف الإنتاجية من خلال أعمال الصيانة والتأهيل المستمرة في جميع مفاصل العمل ، موضحا بان الشركة اتبعت سياسة سعرية موحدة في جميع معاملها وتطرح منتجاتها من الاسمنت في تلك المعامل بأسعار تنافسية حيث حدد سعر (٦٨) ألف دينار للطن المكيس العادي.

واضاف المدير العام بان ما تحققه الشركة من ديمومة وتصاعد الإنتاج والمبيعات يأتي بهدف الالتزام والحفاظ على قرار منع استيراد الاسمنت الذي أوقف استنزاف ملايين الدولارات كانت تهدر في استيراد الاسمنت من دول الجوار مع الحفاظ على سلامة مستقبل البناء ودعم حركة البناء والإعمار بأنسب وأجود أنواع الاسمنت.

على صعيد متصل كشفت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن قيام ملاكاتها الهندسية والفنية في مصنع الأبدان والمعدات التخصصية التابع لها بتصنيع وتجميع (7) اليات قلاب نوع ايسوزو لصالح محافظة الديوانية على وفق العقد المبرم بين الطرفين. وبين مدير عام الشركة الدكتور المهندس مظهر صادق سبع التميمي ان عملية تصنيع الآليات جرت داخل الشركة وبأيادي هندسية وفنية عراقية ماهرة ولحامين بارزين حيث تمتلك الشركة طاقات هندسية وفنية متميزة وتحتوي على خطوط إنتاجية ومعامل متطورة تستطيع من خلالها أن تضاهي الشركات العالمية المتخصصة بصناعة السيارات .

واكد المدير العام ان لدى الشركة القدرة على تجهيز جميع مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية وتلبية احتياجاتهم من المعدات والآليات وبمواصفات عالمية ومجهزة بجميع شروط المتانة والأمان. من جانبها تعاقدت شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن مع وزارة الصحة / دائرة صحة الرصافة لمكافحة حشرة الارضة المنتشرة في عدد من مراكز الرعاية الصحية الاولية في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد. وافاد مدير عام الشركة المهندس علي قاسم الشمري بأن الشركة ابرمت خلال هذا العام العديد من العقود مع وزارة الصحة لارسال فرق مكافحة الحشرات والآفات الزراعية في مصنع الطارق لانتاج المبيدات التابع للشركة لمعالجة آفة حشرة الارضة المنتشرة في ابنية دوائر ومستشفيات مدينة الطب ومعهد التمريض في الباب المعظم ، لافتا الى العقد الذي تم توقيعه مع دائرة صحة الرصافة والذي قامت بموجبه الفرق الفنية والهندسية التخصصية التابعة للمصنع المذكور بمعالجة حشرة الارضة المنتشرة في ابنية ومخازن عدد من المراكز الصحية باستعمال ارقى انواع المبيدات الحشرية المنتجة في مصنع الطارق واستعمال وسائل المكافحة الحديثة القائمة على حفر الانفاق والشقوق حول ابنية هذه المؤسسات ورشها بمبيد الارضة نوع كيموسبان ومن ثم معالجة الخنادق التي احدثتها هذه الحشرة داخل الابنية باستعمال مبيدات خالية من الروائح للحيلولة دون التأثير على صحة المواطنين المراجعين الى هذه الدوائر.

ودعا المدير العام جميع المؤسسات والوزارات والمواطنين والفلاحين الى اغتنام هذه الفرصة وتوقيع عقود مع فرق المكافحة التابعة للشركة لماتمتلكه من خبرات واسعة في مجال المكافحة فضلا عن جودة المبيدات المستعملة في معالجة حشرة الارضة والآفات الزراعية والقوارض.