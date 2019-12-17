وزير التجارة: المعرض فرصة للعراق للتعريف ببيئته الاستثمارية

حاجب في «اكسبو 2020» بدبي

بغداد _ الصباح الجديد :

ترأس وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني الجلسة الثالثة من اجتماع اللجنة العليا المكلفة بالاعداد والتهيئة لمشاركة العراق الرسمية بمعرض اكسبو 2020 في دبي ، عادا المعرض فرصة للعراق للتعريف ببيئته الاستثمارية.

وقالت الوزارة، في بيان نقله المكتب الإعلامي إن “وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني ترأس الاجتماع الثالث للجنة العليا لاعداد وتهيئة مشاركة جمهورية العراق الرسمية بمعرض اكسبو 2020 دبي المزمع اقامته في العشرين من تشرين الاول من العام المقبل في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك لشرح نتائج زيارة وفد شركة المعارض العراقية الى دبي لمتابعة الاجراءات ومتطلبات المشاركة وفقا للمحددات المعتمدة من قبل ادارة المعرض .

وأكد الوزير خلال الاجتماع على “اهمية مشاركة العراق كون المعرض منصة مميزة لتكريس نماذج جديدة لتدفق المقدرات المالية والفكرية الكفيلة لتعزيز روح ريادة الاعمال والابتكار والتي تركز على اكتشاف سبل الترابط وتحديد الشراكات المحتملة مما يؤدي في نهاية المطاف الى انتاج ارث من الابتكارات الجديدة”.

وأشار الوزير إلى أن “الهدف من مشاركة القطاعين الخاص والعام هو لتعريف بالبيئة الاستثمارية العراقية من حيث الفرص المتاحة فيه وما يتضمنه من قوانين واعتبارات وضوابط لتنظيم عمل الاستثمار، فضلا عن كون المعرض يوفر فرصة كبيرة لاطلاع المستثمرين من الدول المشاركة بالفرص المعروضة في الجناح العراقي التي ينتج عنها الشراكات وتبادل الافكار والخبرات”.

وتابع الوزير أنه “جرى خلال الاجتماع الدوري بجلسته الثالثة مناقشة وشرح كل الاجراءات التي توصل اليها وفد شركة المعارض العراقية في دبي في اثناء حضور اجتماعات المشاركين الدوليين(IPM) والتي خصصت لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالمشاركة وطرح الاستفسارات حولها”.

وشدد العاني، على “ممثلي الوزارات على ضرورة متابعة البيانات وامكانات المشاركة للفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية المقدمة لشركة المعارض العراقية لغرض دراستها وبيان مدى ملاءمتها اضافة الى تهيئة الامور اللوجستية والفنية الاخرى التي تحتاجها المشاركة”. من جانبه، اكد مدير عام المعارض سرمد طه سعيد، انه “جرى خلال جلسة الاجتماع عرض فلم توضيحي يبين عرض الشاشات داخل الجناح العراقي اضافة الى تحديد موعد عقد الجلسة الرابعة لاجتماعات اللجنة”.

هذا ومن الجدير بالذكر ان الجناح العراقي سيتكون من الصالة الرئيسة بمساحة 700متر مربع والتي تمثل جزءا من التراث العراقي وبداخلها شاشات عرض تكون بمجموعها نهري دجلة والفرات وامتدادها في بلاد مابين النهرين لعرض التراث والحضارة العراقية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لجميع وزارات الدولة والقطاع الخاص من الجانب الاخر مما يسلط الضوء على انجازات العراق المتميزة في الماضي والحاضر لتطوير الفرص المستقبلية.