عبد المهدي يرفض تطبيق العقوبات الامريكية على قيادات عراقية

بغداد – الصباح الجديد

اعلن رئيس الوزراء المستقبل عادل عبد المهدي، اليوم السبت، رفضه تطبيق العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الامريكية على شخصيات عراقية.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه “رفضنا واستنكرنا ادراج اسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة لها تاريخها ودورها السياسي بمحاربة داعش، في قوائم عقوبات وممنوعات من قبل دول لنا معها علاقات واتفاقات”.

واضاف “كذلك نرفض ونستنكر اهانة اعلام وصور زعماء لبلدان لنا معها علاقات واتفاقات من قبل متظاهرين عراقيين، او اهانة متظاهرين اخرين لأسماء وصور شخصيات عراقية معروفة”.

واعتبر عبد المهدي ان “جميع هذه الممارسات مضرة بالعراق وشعبه، وتشجع على الكره والحقد والعنف، وتسيء لسمعة العراق، وتخلط الاوراق وتقود الى ممارسات ونتائج خطيرة مضرة بالجميع، يصعب السيطرة عليها”.