  • الأحد , 15 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • آخر الأخبار
  • عبد المهدي يرفض تطبيق العقوبات الامريكية على قيادات عراقية

عبد المهدي يرفض تطبيق العقوبات الامريكية على قيادات عراقية

آخر الأخبار
0 تعليق
0 views

بغداد – الصباح الجديد

اعلن رئيس الوزراء المستقبل عادل عبد المهدي، اليوم السبت، رفضه تطبيق العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الامريكية على شخصيات عراقية.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه “رفضنا واستنكرنا ادراج اسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة لها تاريخها ودورها السياسي بمحاربة داعش، في قوائم عقوبات وممنوعات من قبل دول لنا معها علاقات واتفاقات”.

واضاف “كذلك نرفض ونستنكر اهانة اعلام وصور زعماء لبلدان لنا معها علاقات واتفاقات من قبل متظاهرين عراقيين، او اهانة متظاهرين اخرين لأسماء وصور شخصيات عراقية معروفة”.

واعتبر عبد المهدي ان “جميع هذه الممارسات مضرة بالعراق وشعبه، وتشجع على الكره والحقد والعنف، وتسيء لسمعة العراق، وتخلط الاوراق وتقود الى ممارسات ونتائج خطيرة مضرة بالجميع، يصعب السيطرة عليها”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة