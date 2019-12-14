مجلس الأمن يطالب بغداد بالتحقيق في الانتهاكات ضد المتظاهرين

بغداد ـ الصباح الجديد:

طالب مجلس الأمن الدولي الحكومة العراقية بإجراء تحقيقات بشأن أعمال العنف والقمع التي يتعرض لها المتظاهرون في ساحات الاعتصام وسط العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية.

وقال المجلس في بيان أمس السبت، ان “أعضاء مجلس الأمن اعربوا عن قلقهم البالغ إزاء مقتل المتظاهرين، وكذلك بشأن عمليات التشويه والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين العزل”.

وبحسب مصادر طبية ومسؤولين في الشرطة أن أعداد الشهداء في التظاهرات بلغ أكثر من 400 شهيد، منذ انطلاق المظاهرات.

وتواصل التظاهرات في عدد من محافظات الوسط والجنوب زخمها المعتاد لليوم الحادي والخمسين على التوالي.

ويستمر توافد مئات المتظاهرين إلى ساحات الاعتصام في كل من واسط والديوانية وبابل والبصرة وكربلاء والناصرية والنجف، وسط إجراءات أمنية مشددة.

في حين عمد عشرات المتظاهرين على نصب عدد من حواجز التفتيش منعا لدخول المندسين وحفاظا على سلمية التظاهرات، في حين أقام مئات آخرون مجالس التعزية على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في التظاهرات.