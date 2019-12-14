علاوي يطالب بتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة

بغداد ـ الصباح الجديد:

طالب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، أمس السبت، بحصر السلاح بيد القوات المسلحة وتشكيل قيادة عامة لها.

وقال علاوي في بيان لمكتبه الاعلامي، إن “منذ اكثر من شهرين، ومع بدء الحراك الجماهيري السلمي للمطالبة باصلاح المنظومة السياسية وانهاء سياسة المحاصصة والقضاء على الفساد، ظهرت بشكل واضح العديد من التداعيات السلبية للاسس الخاطئة التي بنيت عليها العملية السياسية، ولعل في مقدمة ذلك ملف السلاح المنفلت”.

واضاف البيان لقد كان علاوي “في مقدمة الداعين لحصر السلاح بيد القوات المسلحة وتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة منذ ايام المعارضة، ومن هذا المنطلق رفض قرار تسليح المعارضة الصادر عن الكونغرس الامريكي، وكان اول من ادخل ذلك حيز التنفيذ بعد عام ٢٠٠٣، اضافة الى تأكيده المتواصل على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة وبناء الأجهزة الامنية على وفق اسس مهنية”.



وتابع ان “تبني هذه الطروحات من قبل المتظاهرين السلميين في بغداد والمحافظات يعكس وعياً متصاعداً وهو ما يجب ان يحصل ان اردنا عراقاً لكل العراقيين”.

واستكمل “نؤكد اليوم مرةً اخرى ضرورة حسم هذا الملف بالسرعة القصوى ومن دون مماطلة او تسويف، كونه الحجر الاساس في بناء دولة مدنية تمهيداً لمكافحة الفساد والمحاصصة وبقية الافات التي تعصف بالعملية السياسية”.