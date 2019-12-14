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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الموارد المائية: خطة جديدة لاستيعاب أزمة المياه لمواجهة الصيف المقبل

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الموارد المائية، أمس السبت، استعدادها لخزن مياه الأمطار والسيول وذلك لمواجهة الصيف المقبل، مبينة وجود فراغ في السدود والخزانات يستوعب الأمطار الساقطة والسيول القادمة من الجانب الشرقي للبلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب عبد الله، إن” المؤشرات الحالية تشير الى وجود سيول معتدلة من الجانب الشرقي وأمطار أقل من العام الماضي”.
وأضاف أن “الوضع حتى الآن مسيطر عليه ومطمئن ولا يمكن أن يحدث ما حدث في العام الماضي”.
وأكد عبد الله أن “موقف الأهوار منتعش ومهيئ لاستقبال كميات كبيرة من الأمطار الساقطة”، مبينا أن “هناك فراغا في السدود والخزانات سواء أكان في سد الموصل أو سد دوكان ومنخفض الثرثار يستوعب أي كمية من المياه”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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