واشنطن: سيكون الرد حاسماً على أي هجمات إيرانية في العراق

الصباح الجديد ـ وكالات:

توعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالرد بشكل “حاسم” على إيران في حال عرضت مصالح بلاده في العراق إلى “الضرر”.

يأتي تحذير بومبيو بعد سلسلة هجمات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية بها قوات أمريكية، وطال بعضها أيضا بعثات دبلوماسية للولايات المتحدة.

وقال بومبيو في بيان: “يتعين علينا، اغتنام هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأن أي هجمات من جانبهم أو من ينوب عنهم من أي هوية، تلحق أضرارا بالأمريكيين أو بحلفائنا أو بمصالحنا فسيتم الرد عليها بشكل حاسم”.

وتابع: “يجب أن تحترم إيران سيادة جيرانها وأن تكف فورا، عن دعم الأطراف الثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة”.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي “وكلاء إيران” بالوقوف وراء تلك الهجمات التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، معبرا عن أمله في “الشفاء العاجل والكامل لهؤلاء العراقيين الشجعان”.

من جانبها، أصدرت السفارة الأميركية في العراق، أمس السبت، بياناً بشأن الهجمات على قواعد تتواجد فيها قوات الامن العراقية جنباً الى جنب مع القوات الاميركية.

وذكرت السفارة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن “الولايات المتحدة ستواصل العمل يداً بيد مع شركائنا العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي لعبت دوراً محورياً في استعادة سيادة العراق من داعش…

ولكن ينبغي علينا أيضا أن نغتنم هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأن أي هجمات من جانبهم، أو من قِبل وكلائهم مهما كانت هويتهم، تلحق الأذى بالأميركيين أو حلفائنا أو بمصالحنا، سوف يتمّ الرد عليها من خلال استجابة أمريكية حاسمة. يجب على إيران أن تحترم سيادة جيرانها وأن تتوقف فوراً عن تقديم المساعدات والدعم لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة”.