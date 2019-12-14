المرور العامة: إلغاء استيفاء أجور الخدمة من المراجعين

بغداد ـ الصباح الجديد:

قررت مديرية المرور العامة الغاء عملية استيفاء اجور الخدمة الواردة في قانون المرور من المراجعين.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية التابعة لوزارة الداخلية العميد عمار وليد الخياط في تصريح صحفي، ان “قرار المديرية في الغاء عملية استيفاء اجور الخدمة الواردة في قانون المرور من المراجعين، جاء كونه لا يجوز قانونا استيفاء رسمين على المعاملة نفسها”، مشيرا الى ان “المديرية تسعى من خلال هذا الاجراء الى التخفيف ماديا عن كاهل المراجعين”.

وبين ان “المديرية قررت ايضا استيفاء نصف مبلغ الغرامة المسجلة من المواطن في حال تمكنه من دفعها خلال مدة لا تزيد عن ال 72 ساعة فقط، بينما ستتم مضاعفتها لمرة واحدة فقط في حال التأخر عن دفعها لمدة تتجاوز ال 30 يوما”، لافتا الى ان “الغرض الاساسي من فرض الغرامات بحق المخالفين من اصحاب المركبات هو للحد من تلك المخالفات لاسيما وان بعضها يؤدي الى حصول حوادث مرورية مروعة ما يتسبب بحدوث خسائر بالارواح والممتلكات”.

من جانب اخر، افصح الخياط عن ان “المديرية قررت تقليص الدوام الرسمي في جميع مواقع تسجيل المركبات واصدار اجازات السوق في بغداد ومحافظات البلاد من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الرابعة عصرا، مشيرا الى ان السبب يعود الى انخفاض اعداد المراجعين، اضافة الى عدم وجود حالات زخم في تلك المواقع من قبل المراجعين”.

وذكر ان “الاجراءات التي اتخذتها المديرية والتي تضمنت زيادة عدد النوافذ في الموقع الواحد، اسهمت وبشكل كبير وواضح في تسهيل وسرعة عملية انجاز معاملات المواطنين، علاوة على الحد من حالات الزحام التي كانت تشهدها تلك المواقع”.