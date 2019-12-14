الانتخابات الجزائرية الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير ديسمبر 14th, 2019 0 تعليق 44 views ثقافة من صنع التاريخ ! هل انتهى دور الناقد؟ نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة التفكير بِصوت منخفض ديسمبر 14th, 2019 هل انتهى دور الناقد؟ ديسمبر 14th, 2019 ثقافة من صنع التاريخ ! ديسمبر 14th, 2019 ورقة مقترحات الى ثورة تشرين العراقية ديسمبر 14th, 2019 إيران والسعودية: تصوّر السبيل إلى التقارب ديسمبر 14th, 2019 ندوات عن علاج حصى الكلى وخدمات المكتبة ومساعدة مرضى الزهايمر ونظم الحراثة الناجحة ديسمبر 14th, 2019 أبا ذر العمر محافظا لذي قار بالوكالة ديسمبر 14th, 2019 وزير التجارة يعلن اعتماد 87 % من المنتج الوطني بتجهيز البطاقة التموينية ديسمبر 14th, 2019 الطاقة الدولية تتوقع استمرار فائض الخام برغم اتفاق أوبك ديسمبر 14th, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.