من هي جورجينا رودريغيز “فتاة أحلام” كريستيانو رونالدو؟

الصباح الجديد – وكالات:

لم يكن ببال جورجينا رودريغيز عندما عملت في متجر “غوتشي” أن تصبح يومًا حلم النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو وأن تراقبها عدسات الكاميرات أينما حلّت وارتحلت.

ولدت جورجينا في الـ 27 من يناير 1994 في مدينة خاكا الإسبانية وفي الوقت الذي عاشت فيه حياة هادئة في بداية حياتها المهنية تغير كل شيء بعد لقائها نجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو في عام 2016، إذ لفت الزوجان الانتباه إلى أنفسهما من خلال نزهة منتظمة معًا وفي غضون بضعة أشهر ارتقت من مجرد اهتمام لاعب كرة القدم إلى صديقته الرسمية ليلمع نجمها بعدها كعارضة أزياء وراقصة وممثلة إسبانية وتشتهر كإحدى نجوم إنستغرام وتتمكن من كسب شهـرةٍ واسعـة أظهرتهـا مؤخـرًا علـى غلاف مجلة “صحة المـرأة” الإسبانيـة فـي عـدد يوليـو 2018، كما ظهرت لهـا صـورة فوتوغرافية إصـدار “هاربر بازار” في عـدد يوليو 2018، و ظهرت علـى أغلفة العديد من المجلات الأخرى بما في ذلك “مجلة VIP” (البرتغال)، “مجلة الحب” (إسبانيا)، “مجلـة نوفـا جينـتي” (البرتغـال)، “مجلـة لوكـس” (البرتغـال) و”مجلـة المغنيـة دونـا”(إيطاليـا).