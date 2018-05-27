مجلس الوزراء يوجّه بمحاسبة المقصرين المتسببين بنقص الطاقة الكهربائية

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجّه مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بالتحقيق في أسباب النقص الحاصل بمستويات الطاقة الكهربائية ومحاسبة المقصرين.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “مجلس الوزراء اطلع على أسباب النقص الحاصل في تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية مع بداية فصل الصيف وشهر رمضان الكريم وأداء الطلبة للامتحانات النهائية، إذ أكد مجلس الوزراء “منذ فترة وجهنا وزارة الكهرباء الاستعداد إلى فصل الصيف وتوفير كل ما من شأنه أن يسهم في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية”.

وأضافت ان “مجلس الوزراء وجّه بجلسته الاستثنائية الأولى المنعقدة بتاريخ 24/5/2018، قيام وزارة الكهرباء بإجراء التحقيق لمعرفة أسباب النقص الحاصل في تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية ومحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا.

ورفع تقرير مفصل بذلك إضافة إلى تقديم الاحتياجات المطلوبة التي تسهم في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء/ رئيس لجنة الطاقة الوزارية، فضلا عن قيام وزارة الكهرباء بالإسراع في إنجاز عملية ربط وحدات إضافية للمنظومة الكهربائية”.