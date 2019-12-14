الجزء الثاني من فيلم “المؤذية” يحقق 484 مليون دولار أميركي

الصباح الجديد – وكالات:

برغم التوقعات العالية لتحقيق الجزء الثاني من فيلم المؤذية، بتحقيق الإيرادات العالية، إلا أن العمل لم يستطع تخطي نصف المليار دولار إلى الآن، والفيلم الذى طرح تحت اسم “المؤذية،عشيقة الشر” وتقوم ببطولته النجمة العالمية أنجلينا جولي حقق إيرادات وصلت إلى 484 مليونا و650 ألف دولار أميركي، وذلك منذ طرحه يوم 18 تشرين اول الماضي.

وكان الفيلم قد حقق إيرادات وصلت إلى 36 مليون دولار في افتتاحيته، الذي راهنت عليه شركة والت ديزني، لتحقيق 50 مليون دولار في أولى أيام عرضه ، وبرغم أن المراهنة التي تسعى إليها ديزني في الافتتاحية أقل من الجزء الأول الذى حقق 69 مليون دولار و750 مليون دولار على مستوى العالم، إلا أن تواجد العديد من الأفلام التي ستعرض في توقيت عرض الفيلم نفسه ستكون بمنزلة عائق ومنافسة شرسة.

ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولي المؤذية، تكملة للجزء الأول الذي طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أميركي، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة “الجميلة النائمة” الذي طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.

فيلم “المؤذية عشيقة الشر” من بطولة أنجلينا جولي، إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلى مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو ونوح هاربستروليندا وولفرين.