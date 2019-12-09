هيئة المسح الجيولوجي تقيم دورة تدريب عملي للمعينين الجدد

الفولاذية تفتتح مكتباً في أقليم كردستان لترويج منتجاتها

بغداد _ الصباح الجديد :

أقامت هيئة المسح الجيولوجي العراقية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن دورة تدريب عملي جيولوجي لملاكها من الجيولوجيين المعينين الجدد حقلياً بأشراف من الملاك الجيولوجي المتقدم في الهيئة .

وتضمنت الدورة التدريبية التعرف ميدانياً على التتابع الطبقي للتكاوين الجيولوجية المكتشفة وكيفية التمييز بينها والتي تخللتها قراءة الخرائط وتحديد الموقع الفعلي عليها للجيولوجي وكذلك كيفية وصف الصخور المكتشفة وطريقة تمييز وعزل التكاوين الجيولوجية أضافة الى تحديد أهمية الصخور والمعادن اقتصادياً كما تضمنت أيضاً التعرف على كيفية تحديد أستمرار التكاوين الجيولوجية على الطبيعة ومن ثم تتبعها على الخرائط والصور الفضائية .

كما تناولت الدورة وبعد انتهاء العمل الحقلي اليومي القاء محاضرات علمية من قبل الملاك الجيولوجي المتقدم المرافق للمتدربين والتي تخص يوم عمل التدريب الحقلي والمواقع التي تم زيارتها وعلاقتها بالخرائط وكيفية قراءتها وسيتخلل الدورة زيارة سد دوكان والتعرف على امكانياته التخزينية والوضع الجيولوجي للسد .

من جهة اخرى أعلنـت الشركـة العامـة للصناعات الفولاذية إحـدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن أفتتـاح مكتبً لها فـي محافظـة السليمانيـة.

وقال مدير عام الشركة المهندس علاء ناصر حسين في تصريح صحفي عقب الافتتاح بأن أفتتاح هذا المكتب جاء بهدف الترويج لمنتجات الشركة المتنوعة وتسويقها وبمايسهم في دعم المنتج المحلي والارتقاء بالصناعة الوطنية ، مستعرضاً اهم الانشطة والمنتجات التي تختص بها الشركة ومنها أنتاج أنواع المسبوكات والمطروقات الحرة والرافعات الجسرية بحمولات مختلفة والمبادلات الحرارية فضلاً عن أنتاج أعمدة الانارة واعمدة نقل الطاقة الكهربائية المشبكة والمدورة العادية والمغلونة وابراج نقل الطاقة الكهربائية بحمولات مختلفة وابراج الاتصالات بأرتفاعات مختلفة مع ملحقاتها وكذلك انتاج جميع انواع المسقفات والهياكل الحديدية فضلاً عن نشاطها في مجال تصميم وتنفيذ لوحات الدلالة والعلامات المرورية بأنواعها وانتاج سائل الاوكسجين الصناعي والطبي بنقاوة عالية وغيرها من المنتجات والانشطة الاخرى .

من جانبها أعلنـت الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن إنجاز شركة أبن ماجد العامة 75% من أعمال مشروع تأهيل الابراج الكونكريتية للخط الاول التابع لمصانع الاسمدة الجنوبية على وفق العقد المبرم بين الطرفين شملت تأهيل الخلايا لمانع الرذاذ والشبكات الخاصة بكل خلية مع أكمال جميع النواقص لها بهدف ديمومة العملية الانتاجية .

كما أبرمـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقداً مع الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع لتصميم وانشاء بناية ثالثة جديدة للمراهم والكريمات والتحاميل تضم أيضاً قسما للبحث والتطوير بكلفة (7) مليارات دينار ضمن الخطة الاستثمارية الحكومية وبمدة تنفيذ (18) شهراً تبدأ من تاريخ المصادقة على التصاميم النهائية من قبل وزارة الصحة والبيئة العراقية .

وكشف مدير عام الشركة الصيدلاني عبد الحميد عبد الرحمن السالم أن بناية المراهم الجديدة ستقام على مساحة (2000) متر مربع تحتوي على طابقين يضم الأول خطا انتاجيا خاصا بالمراهم والكريمات الجلدية ومراهم العين والتحاميل فيما سيشمل الطابق الثاني قسما متكاملا خاصا بالبحث والتطوير ، مشيراً الى ان البناية سيتم انشاؤها على وفق شروط متطلبات التصنيع الدوائي الجيد GMP وحسب شروط وزارة الصحة والبيئة .

وبين المدير العام أن هذا المشروع المهم يأتي ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية بدعم مباشر من وزارة الصناعة والمعادن لتأمين متطلبات وزارة الصحة والبيئة الخاصة بتحسين التصنيفين الفني والسعري لمنتجات الشركة حسب المعايير المعتمدة في وزارة الصحة العراقية الأمر الذي سيضمن توجّه الصحة للشركة في تأمين الدواء للمواطن ضمن تخصيصاتها السنوية .

الجدير بالذكر ان الشركة وضعت ضمن خططها المستقبلية انشاء عدد من البنايات الانتاجية الحديثة بدل البنايات الحالية وحسب مواصفات التصنيع الدوائي الجيد .