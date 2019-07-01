أسكواش الناشئين يستعد للمشاركة في البطولة العربية

بغداد – المكتب الإعلامي:

يواصل منتخب الناشئين بالاسكواش تدريباته اليومية ضمن معسكره الداخلي الذي يتواصل في العاصمة في بغداد وذلك استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة العربية باللعبة والتي من المقرر ان تنطلق فعالياتها في العاصمة المصرية القاهرة خلال النصف الثاني من شهر تموز الجاري.

وقال امين سر اتحاد اللعبة علي عطية ان منتخب الناشئين من المؤمل ان ينتظم في معسكر خارجي يقام في جمهورية مصر العربية ما بين الاول والخامس عشر من شهر تموز الجاري، إذ من المقرر ان يشارك العراق بأربعة لاعبين في منافسات البطولة العربية التي ستنطلق في القاهرة خلال المدة من السابع عشر وحتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري وبمشاركة ستة منتخبات هي مصر والعراق والكويت وقطر والاردن والبحرين.

واضاف عطية ان اتحاد اللعبة وافق على المشاركة في منافسات بطولة غربي اسيا لفئة المتقدمين باللعبة والتي من المقرر ان تقام في ايران خلال المدة من الاول وحتى الرابع من شهر اب المقبل وبمشاركة خمسة منتخبات هي ايران والاردن وايران وقطر والكويت، ومن المقرر ان يشارك العراق بأربعة لاعبين في البطولة المذكورة على ان يتم اختيارهم من بين عشرة لاعبين سيتنافسون فيما بينهم خلال الاسابيع المقبلة، وسيتم اختيار الافضل منهم للمشاركة في بطولة غرب اسيا.

وفي سياق منفصل سمى الاتحاد العراقي المركزي للاسكواش اعضاء لجانه العاملة، حيث تألفت اللجنة التدريبية من الدكتور علي عطية ومعين حمزة فيما تكونت لجنة الحكام من خالد احمد ، وتألفت لجنة المسابقات من الدكتور علي جهاد ومحمد عبد الخضر وتكونت اللجنة المالية والإعلام من حسين ضياء والدكتورة سوسن هدود، في حين تألفت لجنة الموارد والتنسيق من زيد مصطفى وفارس بغدادي.