“التحدي” فيلم عراقي يحصد المركز الأول في مهرجان الشارقة للأفلام الجامعية

سمير خليل

حصل الفيلم الوثائقي العراقي (التحدي) على الجائزة الاولى في مهرجان الشارقة الجامعي الأول للأفلام الذي اختتم في امارة الشارقة ، المهرجان الذي أقيم مؤخراً بالمدينة الجامعية في الشارقة، بمشاركة 23 جامعة عربية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها قدمت نحو 60 عملاً فنياً ما بين أفلام روائية ووثائقية قصيرة ذات مضامين ثقافية واجتماعية هادفة وتربوية لطلاب جامعيين من سبع جامعات داخل الإمارات و16 من خارجها من ست دول عربية.

فيلم (التحدي) الذي انتجه قسم الدراما في كلية العلوم الإنسانية بجامعة دهوك من إخراج الطالب ريبر رشدي واشراف الفنان الدكتور محمد صبري صالح التدريسي في جامعة دهوك والذي تحدث عن هذه المشاركة فقال: هي مشاركتنا الاولى في المهرجان الذي يعقد لأول مرة ايضا بجانب مشاركة عربية من جامعات مصر ولبنان والأردن والعراق وسلطنة عمان اضافة الى الامارات، عدد الافلام المشاركة في مسابقة الفيلم الوثائقي 45 فلما وكانت جامعة بغداد ضمن الجامعات المشاركة لكنها لم ترشح للجائزة، فيلم التحدي يتحدث عن فتى مصاب بعوق رباعي تركته أمه في مخيم للنازحين وهاجرت إلى ألمانيا وتزوج ابوه من امرأة اخرى فظل وحيدا من دون معيل ومن دون عون غير مساعدة المخيم في منطقة شيخان شمال العراق لكنه كان موهوبا فبرغم انه مقطوع اليدين فانه يرسم بأصابع قدمه رسومات مميزة في وسيلة للتعبير وحيدة له”.

المهرجان الذي اقيم ضمن فعاليات قسم الاتصال الجماهيري في كلية الاتصال بجامعة الشارقة للعام الأكاديمي 2019 / 2020 ، بالتعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الاعلامية والفنية المهرجان ومنها: المكتب الاعلامي لحكومة الشارقة ومؤسسة الشارقة للإعلام وهيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون ومدينة الشارقة للإعلام ” شمس”، عده القائمون عليه فرصة كبيرة وحقيقية لطلبة الإعلام في الجامعات الإماراتية والعربية لتقديم أفكارهم وتصوراتهم الإبداعية ضمن معايير عالية الجودة تؤهلهم لخوض غمار المساهمة في صياغة رسائل فيلميه ملتزمة بالمشهد الإعلامي العربي ومستقبله، وتضمنت الشروط الخاصة بالمشاركة في فعاليات المهرجان هي أن يكون الطالب مستمراً بالدراسة أو على وشك التخرج ، أو أن يكون طالباً في الدراسات العليا في إحدى جامعات الامارات أو الجامعات العربية وان لا يتعدى زمن عرض الفيلم الواحد 12 دقيقة و لا يقل عن 6 دقائق.