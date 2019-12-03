  • الثلاثاء , 3 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • الهولندي دي ليخت يفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما

الهولندي دي ليخت يفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما

رياضة
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أمستردام ـ وكالات:
توج الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، بجائزة «ريموند كوبا» التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية لأفضل لاعب شاب في العالم عن عام 2019.
وخلف دي ليخت، كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي فاز بالجائزة لأول مرة بعدما تم استحداثها في النسخة الماضية، علمًا بأن النجم الفرنسي الشاب هو من سلم الهولندي، الجائزة.
وتألق دي ليخت الموسم الماضي مع أياكس أمستردام، ووصل معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما وصل مع منتخب بلاده إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، قبل أن ينتقل الصيف الماضي إلى يوفنتوس.
وكان 10 لاعبين تنافسوا على الجائزة يتنافس على الجائزة 10 لاعبين هذا العام، أبرزهم ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، وفينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، وجواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد، وجادون سانشو، جناح بوروسيا دورتموند.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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