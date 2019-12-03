إيطاليا وتركيا يفتتحان نهائيات يورو 2020 في 12 حزيران المقبل

أصدقاء الأمس خصوم الغد

العواصم ـ وكالات:

كشفت قرعة كأس الأمم الأوروبية 2020 التي أجريت السبت، عن طرفي المباراة الافتتاحية لليورو.ومن المقرر أن تنطلق بطولة اليورو يوم 12 حزيران 2020، بمباراة تجمع بين إيطاليا وتركيا في ملعب الأولمبيكو بمدينة روما.ويتواجد منتخبا إيطاليا وتركيا في المجموعة الأولى بالبطولة إلى جانب ويلز وسويسرا.

وسيستمر دور المجموعات في البطولة حتى يوم 24 حزيران، ليتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لدور الـ 16 بجانب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات كافة.وسيحتضن ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، الدور نصف النهائي وكذلك المباراة النهائية للبطولة يوم 17 تموز.

وأسفرت قرعة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، في العاصمة الرومانية بوخارست، عن مجموعة نارية تضم منتخبات فرنسا، وألمانيا، والبرتغال.

ووقع المنتخب الفرنسي، بطل العالم، ووصيف بطولة اليورو السابقة، في المجموعة السادسة، بجوار حامل اللقب منتخب البرتغال، وألمانيا التي تستضيف مباريات المجموعة بالاشتراك مع المجر، كما تنتظر المجموعة المنتخب الرابع الذي سيتأهل من مباريات الملحق الأول.

وضمت المجموعة الأولى، كلا من تركيا وإيطاليا وويلز وسويسرا، فيما تلعب بلجيكا في المجموعة الثانية إلى جوار منتخبات الدنمارك وفنلندا وروسيا.

وتتربع هولندا على رأس المجموعة الثالثة، ومعها منتخبي أوكرانيا والنمسا، بجانب المنتخب الفائز من مباريات الملحق الرابع.وتجمع المجموعة الرابعة صداما بارزا آخر، بين إنجلترا وكرواتيا، ويلعب المنتخبان إلى جوار منتخب التشيك والمتأهل من مباريات الملحق الثالث.

في حين تلعب إسبانيا في مجموعة سهلة نسبيًا إلى جانب منتخبات السويد وبولندا والمتأهل من مباريات الملحق الثاني.ومن المقرر أن تتحدد المنتخبات الأربعة المتبقية عبر الملحق الذي سيخوضه 16 منتخبًا في آذار 2020.

ويرصد التقرير التالي أبرز مواجهات أصدقاء النادي الواحد، الذين سيصبحون من الخصوم في اليورو مع منتخبات بلادهم: الويلزي آرون رامزي والتركي ميريح ديميرال، سيواجهان زملائهما في فريق يوفنتوس، حيث يتواجد المنتخب الإيطالي بجانب ويلز وتركيا في المجموعة الأولى.

ويضم المنتخب الإيطالي في صفوفه عدد من لاعبي يوفنتوس مثل ليوناردو بونوتشي، وفيديريكو بيرنارديسكي.

في المجموعة الرابعة يتواجد وصيف مونديال روسيا المنتخب الكرواتي، مع المنتخب الإنجليزي.وسيواجه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب خط وسط تشيلسي، زملاءه في صفوف البلوز توموري، وماسون مونت، وكالوم هودسون أودوي، وتامي أبراهام.

المجموعة الخامسة تضم على رأسها المنتخب الإسباني حامل اللقب 3 مرات سابقة، ومعه المنتخب البولندي.. وسيواجه ثنائي بايرن ميونخ الألماني؛ الإسباني تياجو ألكانتارا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي بعضهما البعض، في اليورو.

والمجموعة السادسة، تعتبر هي مجموعة الموت في البطولة، حيث تضم حامل اللقب البرتغال والوصيف وبطل العالم فرنسا، والمنتخب الألماني.

وسيلعب كريستيانو رونالدو قائد البرتغال ضد زملاءه في يوفنتوس، الفرنسي بليز ماتويدي، والألماني إيمري كان، خلال مباريات البطولة.. أيضًا ضمن المجموعة السادسة، سيواجه البرتغالي نليسون سيميدو الظهير الأيمن لبرشلونة، زميله في صفوف البلوجرانا الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، إذا شارك الأخير مع الماكينات نظرًا لكونه حتى الآن الحارس الثاني للبارسا.

سينافس الحارس الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، ومواطنيه جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، وسيرجي جنابري، الثلاثي الفرنسي في صفوف البافاري بينيامين بافارد، وكورنتين توليسو، وكينجسلي كومان.

سيصطدم ثنائي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الألماني إلكاي جوندوجان، والبرتغال برناردو سيلفا، ضمن منافسات المجموعة السادسة.. البرتغالي رافائيل جوريرو لاعب بوروسيا دورتموند، سيواجه زملاءه الألمان نيكو شولز وجوليان براندت.