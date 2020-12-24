درجال يبحث مع منفي إكمال المشاريع الرياضية ودعم الأنشطة والأندية في المثنى

«الشباب والرياضة» في اجتماع التعايش والسلم المجتمعي

إعلام الشباب والرياضة:

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في مكتبه، محافظ المثنى أحمد منفي جودة لبحث إكمال المشاريع الرياضية ودعم الأنشطة الشبابية والأندية. وقال الوزير درجال أن الشركة المنفذة لمشروع ملعب السماوة الأولمبي ٢٠ الف متفرج ستسرع عملها لجعل المشروع صرحاً رياضياً يخدم شباب ورياضيي محافظة المثنى، مبيناً ان الوزارة حريصة على إكمال العمل في منتدى شباب ورياضة (أ) النموذجي، والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى مراحل متقدمة.

وأضاف السيد الوزير أن التواصل مع الحكومة المحلية في محافظة المثنى سيسهم في تذليل المعوقات وتسريع وتيرة العمل في المشاريع التي تنفذها الوزارة هناك، مشيراً إلى أن الإهتمام في الجانب الشبابي من اولويات عملنا في الوقت الحاضر. من جهته اشاد السيد المحافظ بدور الوزير درجال ودعمه للحركة الرياضة في المحافظة ولاسيما إكمال الأعمال الخاصة بملعب السماوة الأولمبي والمنتدى الشبابي خدمة لشريحة الشباب، وتعهد الوزارة بتقديم المزيد من الدعم للأنشطة الشبابية بمختلف المجالات، وسنواصل عقد الإجتماعات لزيادة التنسيق ومتابعة المشاريع وتذليل الصعوبات الإدارية التي تتعلق بها.

إلىى ذلك، شاركت وزارة الشباب والرياضة في الأجتماع الذي اقامته لجنة التعايش والسلم المجتمعي في مكتب رئيس الوزراء بدار الدولة ببغداد، الاثنين، مع ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية بهدف التنسيق والدعم والتنفيذ بحضور مستشار رئيس الوزراء الدكتور هشام داود رئيس لجنة التعايش والسلم المجتمعي وعدد من المسؤولين.

وقال مدير عام دائرة ثقافة وفنون الشباب الدكتور فائز طه سالم الذي مثل الوزارة في الاجتماع انه تم مناقشة التحديات في المناطق المحررة والمحرومة ودور الوزارات والهيئات في إنجاح مشروع التعايش السلمي وتنفيذ المشاريع الخدمية وعودة النازحين بهدف إنجاح مشروع التعايش السلمي وتذليل العقبات وتقديم الخدمات للمواطنين.. واضاف سالم ان الاجتماعات ستتواصل دوريا وبشكل شهري حتى يتم ايجاد الحلول للمشكلات التي تواجه المواطنين في هذه المناطق ولاسيما في جانب تنفيذ المشاريع الخدمية.

من جانبها، اقامت دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية / قسم المرصد الوطني للرياضة في وزارة الشباب والرياضة، ندوة علمية بعنوان (استراتيجية تعزيز الصحة النفسية للشباب والرياضيين) يوم الاثنين 21-12-2020 على منصة zoom، بمشاركة عربية واسعة وحضور اكثر من (100) شاب وشابة ورياضيين واكاديميين ومهتمين، وحاضر فيها الموظفة في قسم المرصد الوطني للرياضة الدكتورة زمن كريم حسن.

وتناولت المحاضرة ابرز التغييرات التي رافقت جائحة كورونا على الشباب والرياضيين، وما خلفته من مخاطر وازمات استهدفت الرياضيين على وجه الخصوص، فضلا عن تناول الاستراتيجيات التي تهدف الى الدعم النفسي للشباب والرياضيين، مبينة اهمية الدعم النفسي في بناء مجتمع سليم تستخدم كافة مؤسساته ابتداءاً من الاسرة والمدرسة وغيرها، في تحقيق أستراتيجية الصحة النفسية.وتخللت الندوة مداخلات الحضور الذين اشادوا بالندوة واهمية موضوعها.

وادار اعمال الندوة مدير المرصد الوطني للرياضة الدكتور سعد دواي الذي بين ان الندوة هي من ضمن سلسلة الندوات التي تقيمها دائرة الدراسات/ قسم المرصد الوطني للرياضة بناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومتابعة مدير عام دائرة الدراسات عبد الخالق خضر، والتي تهدف الى الاحاطة بالواقع الشبابي والرياضي في خضم جائحة كورونا وتقديم الدعم لهم.