الرياضة الجامعية بين الامس واليوم

نعمت عباس*

قدمت الرياضة الجامعية النجوم والمواهب في جميع الالعاب للمنتخبات الوطنية بفضل التخطيط السليم للجهات المسؤوله على الرياضة الجامعية وقتذاك انتعشت الرياضة بالكليات والجامعات بذلك الوقت بشكل كبير نتيجة كثرة المسابقات والبطولات الداخليه والخارجية حيث هناك دوري لاقسام كلية التربية الرياضيه دوري الكليات دوري الجامعات اضافه الى البطولات الخارجيه وكان فريق جامعة بغداد ايام الزمن الجميل للكرة العراقية مطلع الثمانينات من القرن الماضي بطلا للجامعات العراق لما يضم في صفوفه ابرز نجوم الكرة في العراق راضي شنيشل حكيم شاكر خالد حاتم خالد عبيد كريم نعمة محمد كاظم سهيل صابر الراحل كريم سلمان وغيرهم من نجوم اللعبة نرى الحال اليوم مختلف تماما الكليات والجامعات فقيرة بالمواهب ودورها محدود بسبب اوضاع البلد العامة والذي انعكس سلبا على مسيرة تقدم الرياضه الجامعيه في عموم العراق نامل ان تعود الكرة الجامعية الى سابق عهدها وتزدهر المواهب وتزخر الاندية والمنتخب الوطنية بالنجوم مثلما كانت بالامس كلنا امل بعودة الرياضة الجامعية دعوة للمسؤولين عليها الاهتمام بالمسابقه وتنظيم البطولات وانتقاء العناصر المتميزه وزجها في الانديه والمنتخب الوطنية.

ويظهر في الصورة لاعبي جامعة بغداد اول االواقفين من اليمين رياض عبد الله غازي هاشم حسن بخيت الراحل علي خضير وميض منير فالح موسى اول الجالسين من اليمين محمد حمزة، حارس المرمى كاتب المقال، صباح جمعة الدكتور ضياء ناجي الانجليزي حسين هلالي وكان مدرب الفريق الدكتور صباح رضا جبر التربوي مدرب الاجيال الذي ساهم مساهمة فعالة في تطور الكره في كلية التربية الرياضية وجامعة بغداد.

مدرب عراقي محترف