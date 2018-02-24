محافظ كركوك المُقال سحب 62 مليون دولار من البترودولار واختفى

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت النائبة عن محافظة كركوك آلاء الطالباني، أمس السبت، أن محافظ كركوك المقال سحب مبلغ 62 مليون دولار من مستحقات البترودولار، مبينة أن هذه الأموال هي من استحقاق أبناء كركوك.

وقالت الطالباني في تصريح صحفي، ان “٦٢ مليون دولار من أموال مستحقات بترودولار محافظة كركوك تسلمها محافظها المقال نجم الدين كريم من مبيعات النفط لستة أشهر من حقول المحافظة التي كانت تحت سيطرة حكومة الاقليم و شركة كار”، مبينة ان “الاستلام تم وفق وصولات ووثائـق، الا ان إدارة المحافظة لـم تتسلـم دولارا واحـدا منهـا”.

واضافت “وبعد متابعة دقيقة من بعض نواب اللجنة المالية في برلمان كردستان تبين ان المبلغ مودع في بنك كردستان في أربيل “، مشيرة الى ان “المضحك هو ان رئيس برلمان كردستان خاطب في الـ22 من شباط الحالي، البنك أعلاه، الا ان الاخير وبسرعة البرق رد في نفس اليوم بالقول انه لايوجد عندهم حساب باسم نجم الدين، حيث جاء الرد يوم الخميس والذي كان نصف دوام”.

وتساءلت طالباني”أين الـ٦٢ مليون دولار التي تسلمها المحافظ المقال”، لافتة الى ان “هذه الاموال هي من استحقاق أبناء كركوك”.

وكشف مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو، في وقت سابق، أن محافـظ كركـوك نجم الديـن كريم “يستلم 10 ملاييـن دولار” شهريا من إقليم كردستان كحصة عن النفط المصدر من حقول المحافظة “من دون إيداعهـا”، فيمـا أشار إلى وجود “64 دعـوى قضائيـة” بحـق المحافـظ.