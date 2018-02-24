القانونية النيابية: الثلاثاء المقبل..التصويت على الموازنة

الصباح الجديد- وكالات

أكدت اللجنة القانونية النيابية، أمس السبت، أن الجلسة البرلمانية المقبلة ستشهد التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018.

وقال عضو اللجنة سليم شوقي ان “الخلافات التي حصلت حول الموازنة بين النواب الكرد ونواب المحافظات الغربية لم نجد لها حلولا جذرية، ولكن حصلت اتفاقات على تحقيق نصاب لتمرير الموازنة والتصويت عليها”.

واضاف “بالفعل تمت القراءة الاولى والثانية لمشروع القانون ومن المؤمل ان تكمل المشاورات فيما بين الرئاسات الثلاث لوضع اللمسات الاخيرة على الموازنة”.

واشار الى انه “في حال اكملت المشاورات سيتم التصويت على مشروع قانون الموازنة في جلسة يوم الثلاثاء المقبل”.

وكان النائب عن التحالف الوطني رسول راضي، قد أكد الخميس، أن اجتماع الرئاسات الثلاث المرتقب سيخصص فقط لمناقشة اعتراضات الكرد على الموازنة، مشيراً إلى امكانية تمرير القانون بالاغلبية بالاتفاق مع تحالف القوى.

وقال راضي في تصريح لـ”الغد برس” إن “الموازنة متوقفة حالياً على نتائج الاجتماع الثلاثي المرتقب بين رئاسات الجمهورية والنواب والوزراء”.

وأضاف أن “اللقاء سيخصص فقط لمناقشة اعتراض الكرد على تخفيض النسبة إلى 12.67% من الموازنة، بعد ان تم تسوية الخلافات مع تحالف القوى العراقية ونواب المحافظات النفطية”.

وبين ان “تحالف القوى العراقية كان قد قدم 15 مطالباً اتفقت الحكومة معهم على تمرير ثمانية، ومن ثم لم يعد لديهم اعتراض على القانون”.

وأستطرد ان “الامر كذلك بالنسبة لنواب المحافظات النفطية بعد الاتفاق على تخصيص نسبة معينة لها من فائض صادرات النفط”.

وأورد أن “التحالف الوطني وتحالف القوى العراقية، في حال اصرار الكرد على مطالبهم وعدم خروج اجتماعات الرئاسات بنتائج ايجابية سيذهبان إلى تمرير القانون بالاغلبية كما حصل في موازنة العام الماضي”.