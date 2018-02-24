100 طالب عراقي إلى الأكاديمية البحرية بمصر

بغداد ـ الصباح الجديد:

انطلقت أمس السبت البعثة الأولى من الطلبة العراقيين للدراسة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية في جمهورية مصر العربية، تنفيذا لبنود العقد الذي أبرمته شركة ناقلات النفط العراقية مع الشركة البحرية لنقل البترول.

وقال مدير عام شركة الناقلات حسين علاوي أن البعثة الأولى تضم 100 طالب من شتى المحافظات العراقية من أصل 700 طالب سيتم إرسالهم كبعثات لاحقة، مشيرا الى أن مدة الدراسة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية، أربع سنوات للحصول على شهادة ضابط بحري (ملاحة) ومهندس بحري ثالث، موضحا ان المتخرجين سيتم تدريبهم وتشغيلهم على متن اسطول الناقلات العراقية المزمع إنشاؤه في السنوات القادمة .

واضاف علاوي ان الدراسة ستكون على نفقة الشركة العربية البحرية لنقل البترول بحسب ما نص عليه العقد المبرم معها في العام الماضي .

يذكر ان الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية تم تاسيسها من قبل جامعة الدول العربية في عام 1972.