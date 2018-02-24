بغداد ـ الصباح الجديد: انطلقت أمس السبت البعثة الأولى من الطلبة العراقيين للدراسة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية في جمهورية مصر العربية، تنفيذا لبنود العقد الذي أبرمته شركة ناقلات النفط العراقية مع الشركة البحرية لنقل البترول. وقال مدير عام شركة الناقلات حسين علاوي أن البعثة الأولى تضم 100 طالب من شتى المحافظات العراقية من ...
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  • السبت , 24 فبراير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

100 طالب عراقي إلى الأكاديمية البحرية بمصر

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلقت أمس السبت البعثة الأولى من الطلبة العراقيين للدراسة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية في جمهورية مصر العربية، تنفيذا لبنود العقد الذي أبرمته شركة ناقلات النفط العراقية مع الشركة البحرية لنقل البترول.
وقال مدير عام شركة الناقلات حسين علاوي أن البعثة الأولى تضم 100 طالب من شتى المحافظات العراقية من أصل 700 طالب سيتم إرسالهم كبعثات لاحقة، مشيرا الى أن مدة الدراسة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية، أربع سنوات للحصول على شهادة ضابط بحري (ملاحة) ومهندس بحري ثالث، موضحا ان المتخرجين سيتم تدريبهم وتشغيلهم على متن اسطول الناقلات العراقية المزمع إنشاؤه في السنوات القادمة .
واضاف علاوي ان الدراسة ستكون على نفقة الشركة العربية البحرية لنقل البترول بحسب ما نص عليه العقد المبرم معها في العام الماضي .
يذكر ان الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية تم تاسيسها من قبل جامعة الدول العربية في عام 1972.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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