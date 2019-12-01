مجلس النواب يقبل استقالة عبد المهدي وسيخاطب رئيس الجمهورية لاختيار بديل له

بغداد – الصباح الجديد:

قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس الأحد، إن المجلس يتجه الى مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور.

وأضاف الحلبوسي، خلال جلسة المجلس الاستثنائية، أنه يجب على رئيس الجمهورية ترشيح رئيس وزراء جديد خلال 15 يوماً؛ وفقاً للمادة 76 من الدستور، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وقرر مجلس النواب، في وقت سابق من أمس الأحد، قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

ونص المادة الـ 76 من الدستور العراقي الخاصة بتشكيل الحكومة على 5 إجراءات أبرزها: تكليف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

وبحسب المادة: “يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها 30 يوماً من تاريخ التكليف، ويكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال 15 يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند “ثانياً” من هذه المادة.