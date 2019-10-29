الطلبة يراهن على الروح القتالية للنجاح في دوري الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد مدرب الطلبة أحمد خلف، أن بداية الفريق أمام نفط الجنوب في الجولة الرابعة من الدوري تعد جيدة، بسبب الظروف التي كانت تحيط بالفريق وغموض موقفه من المشاركة في الدوري.وقال خلف في تصريحات صحفية: «فريقنا قدم مباراة كبيرة وظهر بروح عالية برغم ما مر به من ظروف أثرت عليه بشكل كبير بدنيا ومعنويا، حيث عاش اللاعبون حالة مزعجة بسبب غموض موقف المشاركة في الدوري».

وأضاف: «اللاعبون والجهاز الفني كانوا قلقين من المباراة الأولى لعدم اكتمال جاهزية الفريق، خصوصًا وأني استلمت مهمة قيادة الفريق مؤخرا ولم أتعرف على وضع اللاعبين بشكل جيد، بل إن بعض اللاعبين كنت أجهل أسمائهم، ومع ذلك قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق مستقر بحجم نفط الجنوب وأحرجناهم وكنا قريبين من الفوز».

وأوضح أنه سعيد بالروح العالية للفريق والنتيجة الجيدة وفق ظروف الفريق، لكن ما يهمنا تصحيح مسار الفريق في الجولات المقبلة، وإعادة الثقة للاعبين وأن نضع اسم النادي وإنجازاته نصب أعيننا من أجل إعادة الفريق لوضعه الطبيعي.

يشار إلى أن الاتحاد أجل مباريات الطلبة في الجولات الثلاث الأولى وفي مباراة دور 32 من بطولة كأس العراق، ولعب الطلبة أولى مبارياته في الدوري أمام نفط الجنوب وانتهت بالتعادل بـ 5 أهداف لكلا الفريقين.