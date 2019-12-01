الالكترونية تجهز كهرباء بغداد بـ (1000) محولة متعددة السعات

أبن ماجد العامة تنظم ثلاث ورش عمل لتطبيق نظام أدارة الجـودة

بغداد _ الصباح الجديد :

جهـزت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن شركة توزيع كهرباء بغداد بمحولات توزيع مختلفة السعات على وفق العقد المبرم بين الطرفين .

وبين مدير عام الشركة المهندس سفيان فوزي شعلان أن الشركة جهزت شركة توزيع كهرباء بغداد بالدفعة الاخيرة من العقد والبالغة (200) محولة سعة (400 كي في أي) لتكمل بذلك تجهيز كامل الكمية المتعاقد عليها والبالغة (1000) محولة وعلى أربـع دفعات ، مشيراً الى ان التعاون بين الشركتين جاء تنفيذاً للتوجيهات الصادرة في أجتماع المجلس الوزاري للطاقة بتكليف وزارة الصناعة والمعادن ( الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية ) بتزويد كهرباء بغداد بمحولات مختلفة السعات لتلبية حاجتها من هذا المنتج وسد النقص الحاصل لديها وتعزيز الطاقة الكهربائية .

وأكـد المدير العام بأن شركته تعد من الشركات الرائدة في مجال صناعة المحولات وغيرها من الأجهزة الكهربائية وتحرص دائماً على الايفاء بالتزاماتها ضمن التوقيتات المحددة وبمواصفات قياسية للاسهام في تعزيز الطاقة الكهربائية وسد حاجة البلد ودعم المنتج الوطني .

على صعيد اخر اوضح مدير عام شركة أبن ماجد العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المهندس حيدر طاهر جاسم ان الشركة تقيم حالياً ثلاث ورش عمل لتطبيق نظام إدارة الجودة المبني على المخاطر وإجراءات التعرف على المخاطر والفرص على وفق المواصفة الدولية الجديدة (ISO 9001-2015) بحسب العقد الموقع مع شركة سومر للاستثمارات الهندسية لإكمال مراحل التأهيل لملاكات الإدارة العليا ورؤساء الأقسام ومسؤولي الشعب في الشركة ، لافتاً الى ان هذه الورش تهدف لزيادة خبرات الملاك المتقدم للوصول إلى أحدث المعلومات العالمية من أجل تطبيقها في الإعمال التي تنفذها الشركة حسب المواصفات العالمية المعتمدة دولياً ونظام الآيزو (ISO 9001-2015) .

الى ذلك شاركت وزارة الصناعة والمعادن وبحضور مدير عام الدائرة الفنية المهندس ناصر إدريس المدني في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية للاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء والمؤتمر العربي الدولي الرابع والعشرين لصناعة الاسمنت في جمهورية مصر العربية القاهرة بناء على موافقة وزير الصناعة الدكتور صالح عبدالله الجبوري وتلبية للدعوة الموجهة من الاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء.

وأفصح المدني عن انتخابه مقررا اول في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء ولقائه بالعديد من الشركات العربية والأجنبية ذات العلاقة لتبادل المعلومات والخبرة وعرض الفرص الانتخابية في وزارة الصناعة والطاقات الإنتاجية لمعامل الاسمنت وإمكانية التصدير إلى بعض الدول العربية إضافة إلى فتح آفاق التعاون المشترك في مجال التدريب ونقل التكنولوجيا الحديثة.

من جانبها تعتـزم الشركـة العامة للصناعات الانشائية إحـدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تنفيذ مشروع جديد لأنتـاج أنابيـب البولي اثيلين عالي الكثافة .

وقال مدير عام الشركة المهندس صالح عبد الهادي يوسف ان الشركة بصدد تجهيز خطين انتاجيين جديدين من شركة غريس الصينية ومن الموارد الذاتية للشركة لأنتاج انابيب البولي اثيلين عالي الكثافة لنصبها في معمل بلاستك بغداد التابع لها .

ويعمل الخط الاول بطاقة أنتاجية تصل الى 1200كغم في الساعة لأنتاج أنابيب بلاستيكية بأقطار تتراوح بين 710 الى 1200 ملم فيما تبلغ الطاقة الانتاجية للخط الثاني 1000 كغم في الساعة وينتج انابيب بلاستيكية ذات اقطار تتراوح بين 250 ملم ولغاية 630 ملم ، مشيراً الى ان هذين الخطين سينتجان انابيب استراتيجية غير موجودة حالياً في العراق تستعمل في الخطوط الرئيسة لنقل المياه ومحطات المجاري وبالامكان استعمالها في الشبكات النفطية ، مبيناً ان الخطوط حالياً في مرحلة التعبئة والنقل ومن المؤمل وصولها الى العراق خلال 45 يوما ليتم بعد ذلك نصبها في الموقع المخصص لها في معمل بلاستك بغداد من قبل ملاك صيني متخصص والبدء بالتشغيل التجريبي خلال شهرين .

ولفت المدير العام الى ان الشركة أرسلت وفد من ملاكاتها الهندسية والفنية الى الصين لمعاينة الخطين الانتاجيين والاطلاع على عملية التشغيل التجريبي وانتاج الدفعات الصفرية والوصول الى اعلى طاقة انتاجية واعلى القياسات في موقع الشركة الصينية المجهزة .

وفي السياق ذاته أعلن المدير العام عن ان الشركة بصدد أفتتاح خط أنتاجي جديد تركي المنشأ في مصنع النعمان لانتاج الانابيب البلاستيكية من 630 ملم ولغاية متر واحد وبطاقة انتاجية تقدر بـ ( 1200 ) كغم في الساعة مجهز من قبل شركة البيرق وبموجب عقد الشراكة الموقع معها لانتاج أنابيـب تستعمل في نقل المياه معرباً عن امله بأنجاز جميع المتعلقات الفنية بين شركة البيرق والشركة التركية المجهزة للخط لغرض البدء بالتشغيل التجريبي وأفتتاحـه في وقت لاحق . وكشف المدير العام عن المشاريع المستقبلية للشركة والتي هي قيد الدراسة حالياً ومنها نصب خط لانتاج الانابيب بولي اثيلين المضلعة او المموجة وخط لانتاج البلوك المعزول بالفلين والحجر المقرنص .