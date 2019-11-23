أرقام وإحصائيات ترسم تاريخ 23 نسخة لكأس الخليج

الكويت الأكثر تتويجا باللقب

العواصم ـ وكالات:

تستعد المنتخبات الخليجية لقص شريط النسخة 24 من بطولات كأس الخليج في العاصمة القطرية الدوحة، بعد غدٍ الثلاثاء.

وتتأهب المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة للتمسك بحظوظها كاملة في الذهاب بعيدا، والمنافسة على اللقب الذي حصدته 6 منتخبات، بينما يبقى عصيا على البحرين واليمن. يعد هذه الإحصائية الرقمية لتاريخ البطولة بجميع نسخها الماضية:

يعد منتخب الكويت الأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 بطولات، بدأها بالنسخ الـ 4 الأولى تواليا، قبل أن يكسر المنتخب العراقي هيمنته حينما انتزع بطولة العام 1979، ليبدأ المنتخبان تبادل الفوز بالكأس على مدار السنوات التالية، حتى نسخة العام 1990، حين وصل الأزرق للقب 7.

وغاب الكويت عن المسابقة لفترة، قبل أن يعود ليستكمل سجله الذهبي بالتتويج باللقب الثامن في عام 1996، ثم نال الكأس التاسعة في نسخة 1998، ليتواري قليلا نحو عقد كامل، انتزع بعده البطولة العاشرة في تاريخه عام 2010 باليمن.

ويدخل منتخب الكويت المتحمس لإثبات حضوره بقوة في المحافل الدولية، نسخة العام الجاري (خليجي 24) بطموح كبير لاستعادة التألق، وتعزيز سجله الفريد.

خلال الدورات الماضية الـ 23 خاضت المنتخبات الخليجية في البطولة 362 مباراة، وسجل خلال تلك المباريات 890 هدفا.وكانت أعلى نسبة تهديف شهدتها كأس الخليج، في نسختها رقم 4، حيث استقبلت شباك المشاركين 84 هدفا، بمعدل تهديفي 3.82 هدف للمباراة الواحدة.

فيما سجلت أقل نسبة تهديف (19 هدفا) بالنسخة الأولى، بنسبة تسجيل بلغت 1.62 هدفا.

أكثر عدد مباريات انتهت بالتعادل كانت في النسخة التاسعة (6 مباريات)، فيما سجل أقل عدد مباريات تعادل في النسخة 11، التي لم تشهد أي تعادل حتى نهايتها.

يعد النجم الكويتي جاسم يعقوب الهداف الأول والأكثر تسجيلا في بطولات الخليج برصيد 18 هدفا، فيما يعد النجم العراقي حسين سعيد أكثر لاعب أحرز أهداف في بطولة واحدة بخليجي 5، في بغداد برصيد 10 أهداف.وتعد أكبر نتيجة سجلت في مباراة واحدة بتاريخ البطولة هي فوز الكويت على عمان 8-0 في خليجي 4 بالدوحة.

في حين أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف فى مباراة واحدة هو السعودي ماجد عبد الله برصيد 5 أهداف ضد قطر في خليجي 5 في بغداد، والكويتي جاسم الهويدي أيضا 5 أهداف سجلها في شباك قطر أيضا بخليجي 14 في المنامة.

شارك منتخب الكويت في 23 نسخة، حيث لعب 110 مباريات، فاز خلالها في 57 مباراة، وتعادل في 22، وخسر 31 مباراة، في حين سجل 194 هدفا، واستقبلت شباكه 105 أهداف.

شارك منتخب قطر في 23 نسخة أيضا، ولعب 108 مباريات، فاز في 41 مباراة، وتعادل 28 مرة، وخسر 39 مباراة، في حين سجل 125 هدفا، واستقبلت شباكه 127 هدفا.

و شارك منتخب الإمارات 23 مرة في كأس الخليج، حيث لعب 110 مباريات، وفاز 42 مباراة، وتعادل 27 مباراة، وخسر 41. سجل الأبيض 112 هدفا، واستقبلت شباكه 136 هدفا.اما منتخب البحرين فقد اشترك في 22 نسخة، ولعب 100 مباراة، فاز خلالها في 30 مباراة، وتعادل مثلها، في حين خسر 40 مرة، وسجل 107 أهداف، واستقبلت شباكه 125 هدفا.

بلغت عدد مشاركات عمان 21، ولعب 104 مباريات، فاز خلالها في 21 مباراة، وتعادل 23، وخسر 60. سجل 81 هدفا، واستقبل 176.

العراق شارك في 12 نسخة، لعب 57 مباراة، وفاز 28 منها، في حين تعادل 11 مرة، وخسر 13. سجل 102 هدف، واستقبل 54.. اما منتخب اليمن فهو الأقل مشاركة إذ حضر في 7 نسخ، لعب 27 مباراة، ولم يفز في أي مباراة، تعادل 5، وخسر 22، سجل 9 أهداف، وتلقى 63 هدفا.