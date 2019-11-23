الاستعدادات متواصلة لاقامة حفل يليق بالمنتخب الوطني في بغداد

مدير شركة تويوتا العراق:

اربيل – امجاد ناصر:

اكد رجل الاعمال العراقي سردار حسين البيباني مالك مجموعة شركات سردار كروب لتجارة السيارات بان العمل جار على اقامة حفل كبير للمنتخب العراقي الوطني بكرة القدم بعد تأهله على مجموعته في التصفيات المزدوجة لكأس اسيا والعالم وخاصة بعد تغلبه على المنتخب الايراني في مباراة تاريخية وسط حماس جماهيري كبير يشهده العراق من البصرة لاقليم كردستان العراق .

واضاف ان هديته للاعبين مهند ميمي وعلاء عباس اللذين احرزا الهدفين على المنتخب الايراني وهي سيارتين نوع كاميري موديل 2020 جاءت كمبادرة شخصية من قبلي وليس من الشركة تويوتا لان فرحتي هي لا تقل عن فرحة كل مواطن عراقي كان ينتظر هذا الفوز ، وانا عراقي قبل ان اكون من القومية الكردية وانا عربي ايضا ولا تفرقنا المسميات القومية لاننا ابناء شعب واحد وفرحتنا واحدة التي تحققت على ايدي لاعبي المنتخب الوطني الذي يضم جميع اطياف الشعب العراقي وهذه الميزة التي تجمعنا دائما وتوحدنا على الاخوة والفرحة ، ستكون لنا مواقف اخرى مماثلة مع منتخبنا العراقي الوطني خلال احرازه النتائج المتقدمة في المرحلة الثانية من تصفيات المجموعة ، لان فرحة الشعب العراقي هي مبنية على انتصارات المنتخب الوطني ونحن جزء من الشعب وعلينا الاسهام بخلق هذه الفرحة .

واشار رجل الاعمال العراقي الى اننا فخورون لهذا المستوى الذي ظهر به اداء لاعبي المنتخب ومن روح قتالية من اجل الفوز والذي عاد بذاكرتنا لعام 1977 ، وكأن التاريخ يعيد امجاده .