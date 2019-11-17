السلطة المطلقة تفسد بالتأكيد ! الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير نوفمبر 17th, 2019 0 تعليق 20 views خسائر التظاهرات فوز جوان مارجريت بجائزة ثيربانتس.. شاعر الهوية المزدوجة نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة عبد الملك نوري ما أنصف نفسه وما بحث عن الإنصاف لدى الآخرين نوفمبر 17th, 2019 لا شيء أقسى من دخول مدينة مهزومة نوفمبر 17th, 2019 «لكنك ستفعل» رواية جديدة عن منشورات المتوسط نوفمبر 17th, 2019 فوز جوان مارجريت بجائزة ثيربانتس.. شاعر الهوية المزدوجة نوفمبر 17th, 2019 خسائر التظاهرات نوفمبر 17th, 2019 أزمات نتنياهو والرهان على القتل نوفمبر 17th, 2019 حزمة اقتراحات لتعديل الدستور العراقي نوفمبر 17th, 2019 المباراة.. والفتوحات الوهمية نوفمبر 17th, 2019 وزير الاعمار بنكَين ريكاني يبحث سبل النهوض بعمل اقسام التصاميم في الوزارة نوفمبر 17th, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.