زيارة الى مشروع هدم واعادة بناء اعدادية الأنتصار بنسبة إنجاز 75 %

جولة للصباح الجديد في قضاء المدينة شمال غربي البصرة

البصرة _ سعدي السند :

خلال تواجد الصباح الجديد في قضاء المدينة شمال غربي البصرة ، بدأنا بزيارة مشروع هدم واعادة بناء اعدادية الأنتصار ذات 12 صفا وبثلاثة طوابق والتي تقع ضمن الواقع الجغرافي لمركز القضاء لتشيّد على مساحة 2800م2.

ألعمل على انجاز مشروع الأعدادية قبل الموعد المقرر

مدير المشروع حسين ناصر البزوني قال باشرنا بهذا المشروع في 7 آذار من العام الحالي ووضعنا خطة عملنا أن يكون انجازها بأقل من الفترة المقررة لها بسبب حاجة القضاء الى المدارس ، وتعاملنا بدقة ومسؤولية مع كل فقرة من فقرات العقد المبرم مع الجهة المستفيدة وهي مناقصة رقم 6 على 36 (تربية وزاري) والتي أحيلت الى شركة أهوار ثغر الوطن وخضعت كل المواد التي دخلت في عمليات البناء الى فحوصات مختبرية في مختبر البصرة الأنشائي وكانت نتيجتها انها ناجحة فتصاعدت تيرة العمل بأشراف موقعي من قبل قسم المشاريع في العقود الحكومية / شعبة المباني/دائرة المهندس المقيم التي يرأسها المهندس قصي جبار / اضافة الى زيارات العمل التي يقوم بها المسؤولون من ديوان المحافظة وقائممقامية قضاء المدينة ، اذ يبارك الجميع لنا سعينا في الأسراع بالعمل وبالدقة التي يتميز بها المشروع من خلال الألتزام الحرفي بكل صغيرة وكبيرة يتضمنها عقد العمل اضافة الى ان الجهد المبذول من قبل الجهات الأشرافية حقق للمشروع خطوات مهمة على طريق الأنجاز الأفضل ، فبالرغم من اننا بدأنا بتنفيذ المشروع في شهر اذار الماضي الا ان التعاون المميز بين الجهات الأشرافية ودائرة المهندس المقيم والشركة المنفذة ( شركة أهوار ثغر الوطن) حققت الكثير للمشروع الذي قررنا انجازه وبشكل كامل وبالمواصفات المطلوبة خلال 3 – 4 شهور لتكون اعدادية الأنتصار جاهزة لدوام طالباتنا فيها .

الخبرة المتراكمة تحقق الكثير

وأضاف مدير المشروع : ان الشركة المنفذة ومن أجل الأسراع بعملية التنفيذ وبتواجد موقعي من قبل الجهات الأشرافية زجّت أكثر من وجبة عمل في اليوم الواحد ومواصلة العمل حتى في أيام العطل لتحقيق نسب انجاز متقدمة في المشروع والعمل في كل هذا من أجل اختصار مدة الأنجاز احتراما للجانب التربوي والأرتقاء به من خلال تهيئة المدارس ضمن المشاريع التي تنفذ والتي تعمل على تهيئة أجواء دراسية مريحة للطلبة وللأسرة التربوية لترتقي بالعملية التعليمية ، وان الخبرة المتراكمة لملاكات شركة أهوار ثغر الوطن تم استغلالها أو استثمارها بشكل دقيق لأنجاز مشروع بناية اعدادية الأنتصار ، فلهذه الشركة عشرات المشاريع المنفذة في عموم مدينة البصرة وفي شتى قطاعات العمل لتكون بالمستوى المطلوب دائما