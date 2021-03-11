محطة الكبس الخامسة في البصرة تحويل الموارد المهدورة إلى طاقة مفيدة

من أجل الاستفادة من معالجة كميات أكبر من الغاز المصاحب

البصرة – سعدي السند :

احتفلت شركة غاز البصرة في الأسبوع الماضي بأفتتاح محطة الكبس الخامسة الجديدة في الرميلة الشمالية .

وللتعرف على تفاصيل هذا المشروع الكبير قال مالكوم مايس مدير عام شركة غاز البصرة : لقد تشرفنا بأفتتاح محطة الكبس الخامسة بحضور وزير النفط المهندس احسان عبدالجبار الذي أكد وهو يفتتح المحطة : تواصل وزارة النفط تركيز جهودها على تسريع مشاريع الاستثمارات في الغاز لأجل الاستفادة من معالجة كميات أكبر من الغاز المصاحب لتوليد المزيد من الطاقة الكهربائية وتوفير السوائل الضرورية للطلب المحلي. ويسرنا أن نرى أن محطة الكبس الخامسة الجديدة (NCS5) قد بدأت بالعمل لزيادة قدرة ضغط الغاز على الرغم من التحديات الناجمة عن الانكماش الاقتصادي العالمي وجائحة فايروس كورونا. ومع وجود القدرات والجهود العراقية المحلية المتمكنة بالتعاون مع الشركات العالمية، يمكننا تحقيق خططنا الطموحة وتحقيق أقصى قدر من التضافر

تحويل الموارد المهدورة إلى طاقة مفيدة وضرورية

وقال مالكوم إننا نعمل مع الوزارة منذ سنوات عديدة وملتزمون بشكل متبادل لمعالجة كميات إضافية من الغاز المصاحب وتحويل الموارد المهدورة إلى طاقة مفيدة وضرورية لتوليد الطاقة و حاليا محطة الكبس الخامسة قيد التشغيل، وهي تتكون من 4 وحدات كبس ولها قدرة ضغط 60 مقمقا من الغاز في اليوم.

قدرة ضغط المحطة الإجمالي هي 60 مقمقا في اليوم

وأضاف مما لا شك فيه أن هذا المشروع لم يكن لينجح لولا الالتزام والتفاني والعمل بروح الفريق الواحد لدى كوادر شركة غاز البصرة المتكونة من الأيدي العراقية والأجنبية و أنا فخور جداً بهذا الإنجاز ومن الجدير بالذكر أن طوال فترة الإنشاء لم يقع أي حادث، وهذا دليل واضح على الالتزام بمعايير الصحة والسلامة و نحن ممتنون للدعم الذي قدمته وزارة النفط وشركاؤنا والمساهمون و إن هدفنا هو خلق قيمة اقتصادية مضافة للبلاد وتحويل الموارد

المهدورة إلى طاقة ضرورية تتعاظم الحاجة إليها وان محطة الكبس الخامسة الجديدة اضيفت الى محطات الكبس الـ 17 المتواجدة حالياً في مواقع شركة غاز البصرة من 4 وحدات كبس.

وتتكون كل وحدة بقدرة ضغط 15 مقمقا في اليوم حيث تكون قدرة ضغط المحطة الإجمالي هي 60 مقمقا في اليوم. ولقد بدأت عملية إنشاء الكابسة في عام 2018 وتم تعليق العمل في نيسان/ابريل 2020 على خلفية آثار جائحة كورونا وقيود السفر واستُؤنفتْ الأعمال مرة أخرى في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020 وبلغ مجموع فريق العمل 200 عاملا تقريباً في فترة ذروة الإنشاء، وتألف فريق المشروع من موظفين عراقيين من شركة غاز البصرة الذين شكلوا الأغلبية، إضافة إلى الخبراء الأجانب في الشركة والمقاولين العراقيين المحليين والأجانب، والذين عملو جنباً إلى جنب لإكمال العمل والإنشاء بالموعد النهائي الذي يبين مدى الالتزام والتفاني الحقيقيين وفي شهر شباط/فبراير 2021 بدأ تشغيل محطة الكبس 5

معلومات عن شركة غاز البصرة

وشركة غاز البصرة مشروع مشترك مدته 25عاما بين شركة غاز الجنوب العراقية التي تمتلك أسهما بنسبة %51 وشركة شل التي تمتلك %44 من الأسهم بالإضافة إلى شركة ميستوبيشي والتي لديها أسهم بنسبة %5. وان معدلات الإنتاج لشركة غاز البصرة تصل إلى حوالي 900 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، وتعتبر كمية الغاز هذه كافية لإنتاج 3.4 كيكا وات من الطاقة الكهربائية التي تكفي لتجهيز ملايين المنازل والمصانع في العراق و تقوم الشركة حاليا بجمع اكثر من %60 من الغاز المنبعث من ثلاث حقول نفطية من جولة التراخيص الأولى وهي: حقل الرميلة وحقل غرب القرنة 1 وكذلك حقل الزبير. وتعتبر شركة غاز البصرة المركز الرئيسي لجمع ومعالجة الغاز في جنوب العراق مما يجعلها الشركة العراقية الرئيسية لمعالجة الغاز المصاحب والمصدر الأساسي للهيدروكربونات المستخدمة لتوليد الطاقة. وتوفر شركة غاز البصرة نحو %80 من حاجة السوق المحلي من الغاز المسال (غاز الطبخ)، إضافة إلى التطوير المستمر لقدراتها التصديرية داعمة بذلك العراق من خلال تنويع مصادر التمويل وتحويله إلى بلد مصدر بشكل تام لغاز البترول المسال (غاز الطبخ).

منذ انطلاق فعالياتها في عام 2013 ولغاية نهاية 2020 لعبت شركة غاز البصرة دورا مهما في تقليل كميات انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناتجة عن حرق الغاز المصاحب، حيث تمكنت الشركة من منع مايقارب 107 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون من دخول الغلاف الجوي، وهذا ما يعادل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون من 3.5 مليون سيارة لمدة 7 سنوات. وفي عام 2019 أطلقت شركة غاز البصرة تنصيب أول محطة لمعالجة الغاز الطبيعي في البصرة وهو مشروع واعد يتكون من وحدتين نموذجيتين حيث سيضيف 400 (مليون قدم مكعب قياسي) على مجموع إنتاج الشركة.