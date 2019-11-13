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النزاهة: حجز أموال ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة الإعمار والإسكان

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بغداد – الصباح الجديد

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن صدور قرارٍ بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لثلاثة من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة إن “محكمة تحقيق النجف المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكلٍّ من المتهمين (المفتش العام للوزارة والوكيل الفني ومدير عام) السابقين؛ مبينة أن القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ عن تهمة عدم تنفيذ المتهمين للعقد الخاص بالتصميم الأساس لمدينة النجف.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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