نادال يعود إلى صدارة التصنيف العالمي للتنس

العواصم ـ وكالات:

عاد الإسباني رافائيل نادال لتصدر قمة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر أمس، على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش.وصعد نادال مركزا ليتصدر جدول التصنيف برصيد 9 آلاف و585 نقطة، ليتفوق 640 نقطة عن ديوكوفيتش، الذي توج ليلة الأحد بلقب بطولة باريس للأساتذة.كما شهدت قائمة أفضل 10 لاعبين، تواجد الفرنسي جايل مونفيلس، الذي حل عاشرا بعد صعوده مراكز.

في حين جاء الكندي دينيس شابوفالوف، وصيف باريس بيرسي، في المركز الـ15 بعد صعوده 13 مركزا.أيضا حل البلغاري جريجور ديميتروف في قائمة أفضل 20 لاعبا بحلوله في المركز العشرين بعد وصوله لنصف نهائي البطولة الفرنسية.

وحافظت الأسترالية أشلي بارتي على صدارة التصنيف العالمي، الصادر وذلك بعد تتويجها أمس بلقب البطولة الختامية للموسم.وشهدت المراكز العشر الأولى العديد من التغييرات، حيث تقدمت الرومانية سيمونا هاليب مرتبة واحدة لتحتل التصنيف الرابع عالميًا، في الوقت الذي تراجعت فيه الكندية بيانكا أندريسكو إلى المرتبة الخامسة.

كما قفزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا مركزين، لتتواجد في التصنيف السادس عالميًا، مستفيدة من وصولها إلى نهائي البطولة الختامية.

إلى ذلك، وجت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة الأولى عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، أول أٍمس بلقب البطولة الختامية في مدينة شينزين الصينية بعد تغلبها على حاملة اللقب الأوكرانية إلينا سفيتولينا.