وزير النفط ينفي غلق محطات تعبئة الوقود في الكرخ ويؤكد الانسيابية العالية في منافذ توزيع المشتقات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد وزير النفط حرص وزارته على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في جميع الاوقات والظروف، جاء ذلك خلال ترؤسه أجتماعاً في مقر شركة توزيع المنتجات النفطية في الدورة الجمعة.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان “قيادة القطاع النفطي حرصت على المتابعة الميدانية من خلال تفقد المنافذ التوزيعية والتعرف على حاجات المواطنين، فضلاً عن الاطلاع على أداء المحطات والعاملين فيها، إضافة الى تشكيل غرفة العمليات اليومية لمتابعة حركة المنتوج من المصدر الى المواطن”.

واضاف ان “بالرغم من ارتفاع نسبة التجهيز والاستهلاك من البنزين وغاز الطبخ الى معدلات عالية مقارنة بالأيام الاعتيادية بسبب هاجس الازمات عند بعض المواطنين، لكن ذلك لم يشكل تراجعا في الخدمات او نقصاً ما من قبلنا، بل عملت الوزارة على ضخ المزيد من المشتقات النفطية الى جميع المنافذ التوزيعية من اجل تطمين المواطنين بعدم الحاجة الى اللجوء للتخزين والاحتكار”.

واكد الغضبان التوجيه والإيعاز بعمل جميع المنافذ التوزيعية سواء محطات تعبئة الوقود او ساحات الغاز في بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة والمحافظات كافة الى ساعات متاخرة، نافياً غلق محطات تعبئة الوقود في بعض احياء جانب الكرخ.

في السياق، أكدت وزارة النفط على توفر المنتجات النفطية في جميع محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات وبكميات كبيرة داعية المواطنين الى عدم اللجوء الى تخزين المشتقات النفطية لانها قد تشكل خطرا على حياتهم.



وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع كريم حطاب ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان أوعز بتمديد عمل محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات الى ساعات متاخرة من اجل تزويد المواطنين باحتياجاتهم من المنتجات النفطية.

وأكد توفر كميات كبيرة من المنتجات النفطية، داعياً المواطنين التخلص من هاجس الأزمات وشحة المنتجات النفطية، مشدداً على اتخاذ الآليات والإجراءات التي تؤمن انسيابية عالية في تدفق المنتجات النفطية الى محطات التعبئة وساحات اسطوانات الغاز.

وأشار حطاب الى تكثيف زيارات الفرق التفتيشية الى محطات الوقود وساحات بيع الغاز بهدف منع استغلال بعض ضعاف النفوس للمواطنين، ومنع افتعال الازمات.