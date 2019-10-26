الالكترونية تجهز دوائر الدولة بمنتجاتها من المكيفات المركزية وتراكيب الانارة

صيانة (700) محولة توزيع لصالح كهرباء الجنوب والشمال

بغداد _ الصباح الجديد :

جهزت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن دوائر الدولة بمنتجاتها من المكيفات المركزية وتراكيب الانارة.

وقال مدير عام الشركة المهندس سعدي هاشم قاسم ان الشركة ابرمت عقدا مع شركة مصافي الشمال (مصفى الصمود) لتصنيع وتجهيز مكيفات مركزية عدد اثنان لبناية سيطرة المراجل البخارية / طاقة الدهون وحسب المواصفات الفنية المطلوبة وبمدة تنفيذ(٩٠) يوما مع النقل وبفترة ضمان (٣٩٥) يوما ، مؤكدا أن مصنع المكيفات المركزية مستعد لتجهيز جميع دوائر الدولة بأجهزة التبريد المركزية مع النصب والصيانة الموقعية الى جانب امكانياته في التأهيل وصيانة أجهزة التبريد بجميع أنواعها وبملاك فني متخصص.

واشار المدير العام الى قيام الشركة بتجهيز شركة توزيع كهرباء كربلاء بتراكيب إنارة صوديوم (٤٠٠) واط لانارة الشوارع وبعدد (٤٧٠) تركيبة وبمدة زمنية قياسية بلغت (48) ساعة ، مبديا استعداد الشركة لتلبية جميع الطلبات التي ترد اليها من شركات ومديريات وزارة الكهرباء وجميع الجهات الاخرى لتجهيزها بشتى منتجاتها الرصينة والمتميزة ، سيما تراكيب الإنارة الصوديوم والانارة الموفرة للطاقة (اللد).

على صعيد متصل اعلن مصنع الكندي التابع الى الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تنفيذ عقوده المبرمة مع وزارة الكهرباء لصيانة وتصليح محولات التوزيع مختلفة السعات .

واشار مدير المصنع المهندس احمد عصام احمد الى امكانيات المصنع في تصليح وصيانة المحولات الكهربائية متعددة السعات والمناشئ من خلال ورش وخطوط انتاج متكاملة بطاقة (150) محولة / شهريا ، لافتا الى ان المصنع نفذ اعمال تصليح (222) محولة توزيع مختلفة السعات لصالح محافظة البصرة على وفق العقد المبرم مع كهرباء الجنوب ونفذ ايضا تصليح (500) محولة على وفق العقد المبرم مع كهرباء الشمال ، مضيفا بأن للمصنع امكانيات اخرى في تنفيذ خدمات ومشاريع مختلفة لصالح وزارتي الكهرباء والنفط من بينها تنفيذ عمليات الربط للبوردات الكهربائية المصنعة في مصنع صلاح الدين التابع للشركة المذكورة ، مبينا بأن المصنع ابرم عقدا لتنفيذ اللوحات الكهربائية لاربع محطات كهربائية للتغذية الرئيسة في مصفى الصمود.

واكد المدير العام على ان لمصنع الكندي خطط ومشاريع مستقبلية للدخول في مجالات مختلفة وبالاخص مجال الطاقات المتجددة لمايتمتع به من امكانات ومايمتكله من ملاكات هندسية وفنية متخصصة وذات خبرة عالية.

من جانبها اعلنت شركة الفارس العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن عقدها المبرم مع معاونية الاسمنت الشمالية التابعة الى الشركة العامة للاسمنت العراقية لتجهيزها بقطع الافران.

وقال مدير عام الشركة المهندس حامد عواد محمد بأن الشركة قامت بتصنيع هيكل حديدي مع ملحقاته يثبت عليه مصبوبات فيها فتحات تمنع دخول الصجم والماء وتستعمل في طاحونة المواد والاسمنت يعرف بـ(الدايفرم الوسطي وبعدد ٤) قطع حسب المواصفات الفنية المتفق عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين لصالح معمل اسمنت حمام العليل الجديد ومعمل اسمنت بادوش التوسيع التابعين لمعاونية الاسمنت الشمالية.

واشار المدير العام الى ان شركة الفارس العامة تختص بتصنيع ونصب مقاطع افران معامل الاسمنت وتخضع جميع منتجاتها الى مراحل فحص متطورة وحديثة كالفحوصات الاتلافية واللااتلافية اضافة الى اجراء الفحوصات المرحلية للمنتج وجهاز فحص الاشعة السينية.

الى ذلك ترأس مدير عام الدائرة الفنية المهندس ناصر ادريس المدني اجتماعا للجنة المشكلة بتوجيه من وزير الصناعة والمعادن لوضع اليات مناسبة لفتح باب الاستثمار مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولأختيار مشاريع استثمارية وحسب ما معلن عنه من قبل وزارة الصناعة والتعاقد بشأنها والمباشرة بالعمل حيث عقدت اللجنة اجتماعاتها وتم التوصل الى اعداد مسودة مذكرة تفاهم بين الوزارتين لوضع الاليات الخاصة لاستثمار المشاريع التي تم اختيارها من قبل وزارة العمل منها مصانع النسيج والجلود وبعض مصانع الشركة العامة للصناعات الكهربائية وبواقع وجبتين الاولى تنفذ ضمن الفترات قصيرة المدى والاخرى لتنفيذها على مديات اخرى والذي من شأنه ان يسهم في تشغيل المعامل المتوقفة وتشغيل الايدي العاملة .