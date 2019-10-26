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كييف وتل أبيب تتفقان على افتتاح مكتب دبلوماسي أوكراني في القدس

شؤون دولية
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الصباح الجديد ـ وكالات :
أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو عن الاتفاق مع إسرائيل على افتتاح مكتب أوكراني للابتكار في القدس.
وكتب بريستايكو في تغريدة على موقع «تويتر» امس الاول الجمعة، أن «أوكرانيا وإسرائيل تقتربان أكثر من بعضهما البعض، وهذا حدث مهم. وبموجب اتفاق بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نخطط لافتتاح مكتب للابتكار في القدس، ليساعد مع السفارة الأوكرانية في تل أبيب القطاعات الصناعية الجديدة للبلدين في إيجاد شركاء». ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقرار الحكومة الأوكرانية، مضيفا أنه أصدر تعليماته للخارجية الإسرائيلية بتنفيذ هذا القرار فورا.
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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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