مختارات من القصائد العالمية

نصوص: تشارلز بوكوفسكي

الترجمة عن الانجليزية: سوران محمد

1

(وحيد مع الكل)

قد غطی اللحم العظم

ووضعوا العقل

فيها

وأحيانا الروح والمرأة تکسر

المزهريات فی الجدران

والرجال يشربون الكثير

ولا أحد يجد الاخر

ولكن ينظروا علی الدوام

يزحفوا زحفا من و الی السرير

يغطي اللحم العظم واللحم يبحث

عن أكثر من لحم

ليس هناك فرصة على الاطلاق:

كلنا عالقون في مصير واحد

لا أحد يجد الآخر بد

قد تمتلئ المدينة بالنفايات

والساحات بالقاذورات

والمنازل بالمجانين

وقد تمتلء المستشفيات

وهكذا المقابر ولا شيء آخر

قد يمتلئ

2

(لا مساعدة لهذا)

هناك مكان في القلب

لن تمتلء أبدا مساحة

وحتى في أفضل لحظات

وأعظم الأوقات سوف نعرف ذلك

سنعرف ذلك أكثر من أي وقت مضی

هناك مكان في القلب لن تمتلئ أبدا

وسوف ننتظر وننتظر

في هذا الحيز

3

(ضحك القلب)

حياتك هي حياتك

لا تدعها تمشي حسب مزاج الاخرين*.

كن على الوقت هناك طرق للخروج.

هناك ضوء في مكان ما

قد لا يكون ضوءا ساطعا ولكن

ينير الظلام كن على الساعة

سيعطيك الله الفرص اعرفهم خذهم

لا يمكنك التغلب على الموت ولكن

يمكنك التغلب على الموت في الحياة، أحيانا

وكلما تتعلم القيام بذلك أكثر

سيكون هناك ضوء أبهر

حياتك هي حياتك

اعرفها مادامت تملكها

أنت رائع

ينتظر الله أن يسعد

بك

تعبير دارج (idiom) في الانجليزية:” don›t let it be clubbed into dank submission”

4

(حظ)

عندما كنا صغارا

كنا نشرب من هذه الماكنة…

ندخن نكتب

كانت رائعة جدا

ومعجزة تلك الأيام وما تزال

لكن الآن فقط بدلا من التحرك نحو الزمن

هو يتحرك نحونا

يجعل كل كلمة تحفر داخل الورقة

واضحا بسرعة وصعبا

هكذا تغذي الفراغ المغلق

……….

**هنري تشارلز بوكوفسكي (1920-1994) شاعر وروائي وكاتب قصة قصيرة أمريكي من أصل ألماني، هاجر الی امريکا مع عائلته وهو ابن ثلاث سنين، بدء مشواره الادبي في خمسينيات القرن الماضي، کان يعيش عيشة الفقراء شظفا و حرمانا و تشردا، في عام 1957م تزوج من الشاعرة باربرا فراي، اشتغل في وظائف عدة، تدور کتاباته حول واقعه المأساوي، وبؤس حياة العصر الرأسمالي، تأثر بکتاب عدة کالـ: أنطون تشيخوف، جيمس ثوربر، فرانز كافكا، كنوت هامسن، أرنست همنغواي، هنري ميلر، جون فانتسي، لويس فرديناند سيلين، روبنسون جيفيرز، فيودور دوستويفسكي، دي إتش لورانس، انطونين ارتود، اي اي كامينغز.