  • الإثنين , 21 أكتوبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • شؤون عراقية
  • التعليم العالي تطلق استمارة التقديم للقبول المركزي للدور الثالث

التعليم العالي تطلق استمارة التقديم للقبول المركزي للدور الثالث

شؤون عراقية
0 تعليق
12 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم على القبول المركزي للدور الثالث ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 28/10 .
وقال مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور ايهاب ناجي عباس ان وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم لخريجي الدور الثالث بدءا من الان داعياً الطلبة الى الاطلاع على الحدود الدنيا للقبول لهذه السنة الدراسية كما نأمل منهم الالتزام بالتوقيتات المحددة.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة