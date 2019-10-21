التعليم العالي تطلق استمارة التقديم للقبول المركزي للدور الثالث

بغداد ـ الصباح الجديد:

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم على القبول المركزي للدور الثالث ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 28/10 .

وقال مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور ايهاب ناجي عباس ان وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم لخريجي الدور الثالث بدءا من الان داعياً الطلبة الى الاطلاع على الحدود الدنيا للقبول لهذه السنة الدراسية كما نأمل منهم الالتزام بالتوقيتات المحددة.