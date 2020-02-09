الموهبة الرياضية في صلاح الدين حكاية للمثابرة والصمود

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

بوجوه نضرة يعلوها الامل بالمستقبل الواعد استقبلت المواهب الرياضية في المراكز الوطنية بمحافظة صلاح الدين وفد دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة/ قسم الموهبة الرياضية ، في اطار برنامج الزيارات الميدانية التقييمية الذي تنفذه الدائرة و يشمل جميع المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية في انحاء العراق.

جولة صلاح الدين ابتدأت من حيث انتهت بقية الزيارات ، بالنظر لوجود مراكز الموهبة في اقضبةٍ ونواحٍ متفرقةٍ تبعد عن بعضها عشرات الكيلومترات ، فكان مركز موهبة التايكواندو في قضاء الدور منطلقا لها ، وهناك شهد الوفد قصصا للتفاني في خدمة الواجب الوطني والالتزام الرياضي بالرغم من الظروف الصعبة التي عاشتها المحافظة ابان سيطرة الارهاب على اجزاء واسعة منها ، وما رافق ذلك من عمليات التحرير ، بحسب ما اكده مدير قسم الموهبة في المحافظة احمد لفته ومدير مركز التايكواندو الكابتن راجي بشير عبد الرحمن ، بعدها توجه الوفد نحو ناحية العلم حيث مركز موهبة كرة القدم وقد استعد لاعبوه ومدربوه منذ ساعات الصباح الاولى لاستقبالنا برغم قساوة الظروف الجوية وبرودة الطقس.

مدير المركز المدرب عامر مجهول ندا ، قدم شرحا وافيا عن الوحدات التدريبية للمركز والمشاركات المحلية والمركزية التي خاضتها فرقه في فئات الاشبال والناشئين والشباب ، كذلك طرح العديد من المقترحات والافكار لتطوير عمل مركزه وتجاوز المعرقلات التي قد تعترض سبيل ذلك ، ثم توجه الوفد نحو سامراء حيث مركز موهبة المصارعة الذي تستضيفه قاعة وبساط وادارة نادي سامراء ، والتقى مديره الكابتن الدولي علي عبد الرزاق محمد المعروف ب ( جوقي ) ، وجرى الحديث عن تدريبات المركز والاحتياجات المطلوب توفيرها لاعداد المواهب الواعدة التي تضمها المدينة صاحبة الاسم العريق والتاريخ الطويل في لعبة المصارعة ، واخيرا كان ختام الجولة في مقر قسم الموهبة قي قضاء الدجيل حيث تفقد الوفد قاعدة بيانات المراكز التابعة للقسم ، وكذلك قاعاته وابنيته.