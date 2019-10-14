النفط تنفي اعتقال مدير شركة “سومو” وتحذر من تداول المعلومات المضللة

بغداد – الصباح الجديد:

نفت وزارة النفط، امس الاثنين، ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إصدار مذكرة قبض بحق مدير عام شركة تسويق النفط “سومو” علاء الموسوي.

وقالت الوزارة إنها “تستغرب صدور وتداول وتناقل مثل هذه التصريحات غير الدقيقة والبعيدة كل البعد عن الحقيقة عبر وسائل الإعلام وبعض المواقع الإلكترونية”، واصفة تلك المعلومات بـ “المضللة التي يحاول البعض من ورائها إرباك عجلة العمل والتطور والنمو الاقتصادي في البلاد من خلال استهداف الوزارة والمسؤولين فيها”.

واكدت الوزارة “احتفاظها بحقها القانوني في إقامة دعوى قضائية ضد الجهات التي تقوم بالتـرويج لمثـل هذه التصريحات والوثائـق المزورة وضد من يقف وراءها لتنال جزاءها العادل من القضاء العراقي”.