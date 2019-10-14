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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • أدويـة سامراء تحقق مبيعات قرابة 3 مليارات دينار خلال أيلول

أدويـة سامراء تحقق مبيعات قرابة 3 مليارات دينار خلال أيلول

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بغداد – الصباح الجديد :

كشفت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، عن بلوغ مبيعاتها قرابة 3 مليارات دينار.وقال مدير عام الشركة عبدالحميد عبدالرحمن السالم في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “مبيعات الشركة خلال شهر ايلول الماضي بلغت (2) مليار و(964) مليون دينار عراقي تمثلت بتجهيز وزارة الصحة بمختلف المستحضرات من الاشربة والحبوب والمراهم والمضادات الحياتية اضافة الى تجهيز المذاخر الاهلية والبيع المباشر عبر مراكز الشركة التسويقية”.

وأشار السالم، إلى “زيادة كبيرة في انتاج الشركة لشهر تشرين الاول، الحالي ماسيثمر عن تحقيق تطور وزيادة ملموسة في المبيعات في نهاية الشهر المذكور من المتوقع ان تتجاوز وتتخطى الارقام المتحققة في شهر ايلول الماضي”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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