القضاء: الموقوفون من المتظاهرين 21 معتقلا ارتكبوا جرائم امنية

بغداد – موازين نيوز:

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، الأحد، انه تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بخصوص قضايا المتظاهرات وانسجاما مع مبادرة رئيس الوزراء اعلن القضاء عن الحصيلة النهائية لقضايا الموقوفين من المتظاهرين .

وأكد بيرقدار، في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “الحصيلة تمثلت في رئاسة استئناف الكرخ 13 موقوفا عن قضايا حرق سيارات الجيش نوع همر وسرقة بندقية جندي والاعتداء على إفراد القوات الامنية”.

وأضاف أن “حصيلة رئاسة استئناف بغداد الرصافة كانت 3 موقوفين لقيامهم بحرق سيارة همر وضبط مواد حارقة وحبوب مخدرة ، وكذلك بلغت إحصائية رئاسة استئناف بابل 3 موقوفين لقيامهم برمي رمانة يدوية على بناية قائممقام المحاويل وأخيرا كانت رئاسة استئناف ذي قار 2 موقوفين لعثور بحوزتهم على قنابل (مولوتوف) محلية الصنع”.

ولفت الناطق الرسمي، إلى ان “بقية الاستئنافات لم ترد فيها إي حصيلة للموقوفين بشأن التظاهرات”.