ما وراء اللغة..

سوران محمد

کعاشق يائس

منطو علی نفسه،

منکسر بين أصابع

الزمن –

تميل العاصفة

الی السکون

وتنتحر

مع کل من ابتلعتها

لحظة الکمد..

*

وهكذا الشاعر

يهرب من لغته التي

لا تنجذب

البراکين الخامدة

الی أزقتها المتشابکة

وأبواب بيوتها

المفتوحة….

*

فيکتب بلغة الشعر نفسها

التي يفهمها

الفلامنجو الحزين

علی برج بيزا

واللقلق التائه

علی منارة الحدباء!..

الا الجماجم المتحرکة!

*

قصيدة…

مکتوبة بريشة الألم

ودماء قناديل منطفئة

علی أعمدة

الزنازين النتنة..

ذکريات لأحذية ممزقة

رحلت مع الشمس

في غروبها السرمدي

*

هنا

بدء التأريخ

کتابة انهيار البلاط

قد بنی بأنامل أشاوس الاساطير

سکنته اشباح قدر المساء

وفتحت أبوابه‌

ظلال أيادي الفجر الکاذب

دون ان يخرج منه أحد!

*

بلاط

تناثرت فيه

کلمات قصيدة

حكمت بالمؤبد سهوا

ولم تقرأ

بد….