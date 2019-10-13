تجربة لزراعة لحوم البقر في الفضاء

الصباح الجديد – وكالات:

في سابقة فريدة من نوعها، تمكنت شركة D Bioprinting Solutions للتكنولوجية الحيوية من زراعة شريحة من لحم الأبقار في الفضاء.

وزرع باحثو الشركة، التي تتخذ من روسيا مقرا لها، خلايا من أجساد الأبقار على الأرض، داخل أنسجة عضلية تحاكي جسم الأبقار، في الفضاء، مستعينين بطابعة حيوية ثلاثية الأبعاد.

وأسفرت التجربة عن تجدد أنسجة الشريحة المزروعة بنحو طبيعي، حيث نشأت بعد أسبوعين من التجربة، شريحة صغيرة من اللحم، وفقا لموقع “سبيس”. ويرى الباحثون، أن زراعة اللحوم في الفضاء، تعد طريقة مستدامة، يمكن استعمالها لأولئك الذين يعيشون على متن المحطة الفضائية لتناول الطعام.

ويمكن للتجربة الاسهام في الحد من التلوث البيئي وهدر المياه على الأرض، الناجم عن استهلاك لحوم الحيوانات.

ويمكن الاستفادة من التجربة في ضمان الأمن الغذائي للأجيال المقبلة، مع توقعات بوصول عدد سكان الأرض بحلول عام 2050، إلى عشرة مليارات.