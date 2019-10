جينيفر أنيستون تكرم في حفل Power of Women

الصباح الجديد – متابعة:

حضرت النجمة جينيفر أنيستون حفل Variety’s Power of Women في لوس أنجلوس أمس الأول السبت.

وتلقت النجمة البالغة من العمر 50 عاماً تكريماً عن عملها في مستشفى St. Jude Children’s Research الخاص في بحوث الأطفال، والذي تأسس في عام 1962، ويركز على أمراض الأطفال المأساوية، وخاصة سرطان الدم وغيره من أنواع السرطان.

وتقوم أنيستون بالعديد من النشاطات الخيرية والتبرعات، فهي شريكة في إحدى المؤسسات الخيرية غير الهادفة للربح، والتي تُساعد الأيتام في تيخوانا المكسيكية.

كما ظهرت أيضا في العديد من الإعلانات التلفزيونية لدعم وجمع التبرعات لصالح الأطفال في المشافي؛ وقامت في أيلول/سبتمبر 2008 بحملة تبرع لصالح مرضى السرطان. أيضا شاركت في حملة مجانية تحت عنوان “لا يمكن الانتظار” للفت الأنظار الى ضحايا القتل في بورما.

يذكر ان النجمة ماريا كاري والنجمة ناتالي بوترمان والنجمة بري لارسون التي تكرمت عن عملها في the Equal Justice Initiative، حضرن حفل Variety’s Power of Women.