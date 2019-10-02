معرض التقنيات القطع الرقمية في البصرة

البصرة – سعدي السند:

أقام مخيم العلوم معرضا لنتاجات المشاركين في دوراته السابقة، وحلقة نقاشية عن علاقة العلم والفن في مجال الأعمال بالتعاون مع قصر الثقافة في البصرة.

حضر المعرض عدد كبير من المهتمين بالمجال الفني والعلمي والمشاركون في دورات مخيم العلوم، الذين عرضوا مشاريع تخرجهم بنحو فردي، وجماعي ضمن تعليمات المخيم، التي يتلقونها بعد إتمام كل دورة.

الدكتور نورس عارف من المخيم قال: نحن نعمل على تطوير مهارات الراغبين الدخول في دوراتنا وفتح آفاق جديدة للعمل وإنشاء مشروع المتدرب.

وأضاف: أن الدورات التدريبية مدعمة بالشهادات من الجهات الدولية الساندة لدوراتنا وهذه الدورات متخصصة في تقنيات القطع الرقمية، وتشمل مكائن:

CNC Laser Cut، CNC Plasma، 0CNC Router لأهمية هذه التقنيات في سوق العمل المحلي، وتحت إشراف كفاءات كبيرة.

وتابع: أضافة إلى التدريبات العملية والنظرية، ولإتمام الرؤية لدى المشاركين، نقدم تدريبات خاصة بريادة الاعمال وكيفية البدء بالمشاريع الناشئة start-ups وتطويرها ونجاحها، ولضمان تطبيق المشاركين لجميع المعلومات والمعارف، تتطلب الدورات تقديم مشروع تخرج لكل مشارك (اما بنحو فردي او جماعي) يقدّم بعد إتمام كل دورة.

وأشار الدكتور نورس الى ان توجهاتهم تتمثل بتغيير الافكار النمطية عن العمل لدى الشباب والتوجه نحو القطاع الخاص، اضافة الى تحفيز الشباب المبدع على استبدال ثقافة انتظار الدعم، بثقافة خلق الفرص ذاتياً، وفقا لمفاهيم ريادة الاعمال، وفهم حاجات السوق، وفهم المشكلات على انها فرص وتحديات ملهمة للأبداع.

وقال: في كل لقاءاتنا مع المهتمين بشأن العمل في البصرة، نقدم دعوة مفتوحة للجميع ضمن نطاق المجالات التي نعمل بها والمتمثلة بالتكنلوجيا والابتكار والابداع والاختراعات والفنون الرقمية والفنون التشكيلية، واي شئ متعلق بالتكنولوجيا وريادة الأعمال، وفرص العمل والتدريب والكثير من الامور الاخرى التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال، لفتح الابواب على امكانية حدوث تعاون.

على هامش المعرض عقدت حلقة نقاشية أدارتها المهندسة سارة مضر وتحدث فيها الفنان التشكيلي المهندس عبد العزيز الدهر، والدكتور نورس عارف، وتم فيها التطرق الى أفكار جمالية في أهمية مزج الفن والعلم والثقافة بنحو عام من أجل تحقيق نتائج مهمة في المجالات كافة، والتي تغيّر حياتنا نحو الأفضل.

اطلع الحضور على نتاجات المشاركين في الدورات وهي مشاريع تخرّجهم من الدورات في تقنيات القطع الرقمية والتي صنعت من العديد من المواد كمادة الخشب والرغوة المضغوطة والحديد والمعادن كافة، والاكرلك الشفاف وغيرها من المواد.

وفي الختام تم توزيع شهادات التخرج على المشاركين في دورات مخيم العلوم.