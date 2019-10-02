“هواوي” تبيع مليون هاتف “مايت 30” في ثلاث ساعات

الصباح الجديد – وكالات:

طرحت شركة “هواوي” الصينية أجهزة “مايت 30″ و”مايت 30 برو” للبيع في الصين، ووفقا للشركة فقد تم بيع مليون جهاز جديد من فئة “مايت 30″ و”مايت 30 برو” في غضون ثلاث ساعات فقط.

وأعلن ريتشارد يو خلال افتتاح متجر “هواوي” الجديد في مدينة شنجن جنوبي الصين، بأنه تم الوصول لهذا الرقم خلال ساعات محدودة، بما في ذلك الحجوزات والطلبات التي تمت عن طريق الإنترنت.

وحققت شركة “هواوي” أرباحا وصلت لـ 500 مليون ين صيني في الدقيقة، بما يشير لمعدل مبيعات وصل لمليون في الدقيقة.

ولم يجر التأكد من الأرقام التي أعلنتها الشركة، ولكن مبيعات هذا النوع من الهواتف حصلت على دعم كبير من مواطني الشركة الصينية بخاصة بعد العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وعلى الرغم من امتلاك الشركة عقدا رسميا في ميونيخ بألمانيا، إلا أنها لم تطلق الإصدار الجديد من هواتفها في أوروبا أو في أي مكان خارج الصين، في الوقت الذي ستقوم الشركة بطرحه في وقت لاحق من هذا الشهر.